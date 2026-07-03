Ο καύσωνας διαταράσσει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου στις ανατολικές ΗΠΑ

Ένα επικίνδυνο κύμα καύσωνα ανέτρεψε τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή, αναγκάζοντας τις αρχές να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και επιδείξεις πυροτεχνημάτων, καθώς η χώρα γιόρταζε την 250ή επέτειό της.

Η "Great American State Fair", που πραγματοποιείται στο "National Mall" στην Ουάσινγκτον και αποτελεί κεντρικό στοιχείο των εορτασμών που προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, συγκαταλέγεται στις εκδηλώσεις που επηρεάστηκαν από την αποπνικτική ζέστη. Η διοργάνωση έκλεισε προσωρινά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η εκδήλωση αναμενόταν να επαναλειτουργήσει στις 5 μ.μ., εφόσον το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, με προσαρμογές όπως σκηνές δροσιάς και σταθμούς ψεκασμού με νερό.

Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ εξαπλώθηκαν στις ανατολικές ΗΠΑ από τις μεσοδυτικές πολιτείες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περισσότεροι από 185 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν την Παρασκευή υπό προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, ενώ ο δείκτης θερμικής καταπόνησης αναμενόταν να αγγίξει ακόμη και τους 46 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το κύμα καύσωνα ενδέχεται να αποδειχθεί θανατηφόρο, καλώντας τους Αμερικανούς που θα γιόρταζαν την Ημέρα Ανεξαρτησίας σε υπαίθριες εκδηλώσεις να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να είναι σε εγρήγορση για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας.

Ακυρώσεις εκδηλώσεων έχουν αναφερθεί σε τουλάχιστον επτά πολιτείες, μεταξύ των οποίων η μεγάλη παρέλαση της Ημέρας Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και εκδηλώσεις στο Takoma Park του Μέριλαντ και στην κομητεία Loudoun της Βιρτζίνια.

Πηγή: skai.gr

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