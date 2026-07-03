Καιρός: Βροχές και καταιγίδες για αύριο 2/7 – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 4 Ιουλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ειδικότερα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από το απόγευμα τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.