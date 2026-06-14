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To masterclass του 18χρονου MVP, Αγιούμπ Μπουαντί απέναντι στη Βραζιλία- Δείτε βίντεο

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής των πρώτων ημερών του Μουντιάλ. Ο Αγιούμπ Μπουαντί έλαμψε για το Μαρόκο κόντρα στη Βραζιλία, κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου

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To masterclass του 18χρονου Αγιούμπ Μπουαντί απέναντι στη Βραζιλία

Μόλις πριν από έναν μήνα επέλεξε να εκπροσωπεί το Μαρόκο σε επίπεδο ανδρών και φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο της χώρας, έδειξε πανέτοιμος στα 18 του για την κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.

Και δεν είναι τόσο απλό, όσο διαβάζεται και ακούγεται. Έκανε… ό,τι ήθελε στον χώρο του κέντρου, απέναντι στη Βραζιλία, στο πρώτο του παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Λίβερπουλ, Άρσεναλ και άλλα μεγάλα κλαμπ αμέσως φέρονται να έχουν στρέψει την προσοχή τους πάνω στον νεαρό μέσο, ο οποίος ανήκει στη Λιλ και έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του κλαμπ.

Με 60 επιτυχημένες μεταβιβάσεις (91% ποσοστό επιτυχίας), 100% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο (16/16) και 9 κερδισμένες μονομαχίες, έκανε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να συγκρατήσει τ’ όνομά του και να περιμένει τα επόμενα ματς των Μαροκινών!

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Βραζιλία Μαρόκο
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