Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη, στις Λεωφ. Κηφισού και Κατεχάκη. Στη Λεωφ. Κηφισού, στο καθοδικό, από το ύψος της Νέα Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και στο ανοδικό από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Και στη Λεωφ. Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Καισαριανή λόγω τροχαίων συμβάντων.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στις Λεωφ. Σχιστού – Αθηνών και Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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