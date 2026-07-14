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Αιχμηρός Γιαμάλ πριν τον ημιτελικό: Θυμήθηκε με stories τα γκολ του κόντρα στη Γαλλία

Θυμήθηκε τις μεγάλες εμφανίσεις του κόντρα στη Γαλλία ο Λαμίν Γιαμάλ, λίγο πριν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ισπανίας με τους «τρικολόρ»

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Γιαμάλ πριν τον ημιτελικό: Θυμήθηκε με stories τα γκολ του κόντρα στη Γαλλία

Ισπανία και Γαλλία μονομαχούν (22:00) στον πρώτο σπουδαίο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα κρίνει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (19/07).

Η «φούρια ρόχα» θέλει να δει από το αστέρι της, τον Λαμίν Γιαμάλ να πραγματοποιεί μια μεγάλη εμφάνιση με τον ίδιο τον 19χρονο να δείχνει έτοιμος για τον πρώτο του ημιτελικό σε Μουντιάλ.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τη σύγκρουση της ομάδας του κόντρα στη Γαλλία, ανέβασε τρία stories τα δύο εκ των οποίων ήταν με τα γκολ του κόντρα στη Γαλλία στις προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων.

Θυμίζουμε πως ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είχε σημείωσε ένα απίθανο τέρμα στον ημιτελικό του Euro 2024, όταν η Ισπανία είχε λύγισε με 2-1 τη Γαλλία, ενώ είχε σκοράρει ακόμη δύο γκολ κόντρα στους «τρικολόρ» στον περσινό ημιτελικό του Nations League. Η «φούρια ρόχα» είχε νικήσει και αυτό το παιχνίδι με το εντυπωσιακό 5-4.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λαμίν Γιαμάλ Μουντιάλ 2026
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