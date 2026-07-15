Όλα...πράσινα στη Βιέννη και πρόβα τζενεράλε για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, μια εβδομάδα πριν την πρώτη αναμέτρηση με την Πάκσι, φιλοξενείται από τη Ραπίντ στη Βιέννη (19:00, ΣΚΑΪ, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM).

Πρόκειται για μια συνάντηση σημειολογικής σημασίας, καθώς οι σχέσεις των δυο ομάδων είναι σχεδόν... αδελφικές, λόγω της εξαιρετικές σχέσεις των οπαδών τους, ενώ είναι κομβική για τις αποφάσεις που θα πάρει ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, ενόψει των δυο αναμετρήσεων με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού έχει κυλήσει ακριβώς όπως το επιθυμούσε ο νέος του τεχνικός. Δουλειά, τακτική, φυσική κατάσταση, ελπίδα, λάμψη στο μάτι και νίκες στα φιλικά παιχνίδια. Στην Ολλανδία, οι «πράσινοι» είχαν 2/2, αφού επικράτησαν 4-0 της Χέλμοντ, ενώ ακολούθησε και η πειστική εμφάνιση και νίκη 3-1 επί του Άγιαξ.

Στην επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός, συνέχισε τη δουλειά και την ενίσχυση και αντάμειψε περισσότερους από 14 χιλ. φίλους του στο «Απόστολος Νικολαΐδης» επικρατώντας σε φιλικό με σκορ 3-0 κόντρα στην Γκρασχόπερς.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» βρίσκεται από αργά, το βράδυ της Τρίτης (14/7) στην Αυστρία για το αποψινό φιλικό απέναντι στη Ραπίντ το οποίο θα διαρκέσει 90' + 30' λεπτά, κατόπιν συνεννοήσεων των δυο προπονητών. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση της ομάδας, ένιωσε ενοχλήσεις στον μηνίσκο και έμεινε εκτός αποστολής προκειμένου, αφενός να προφυλαχθεί και αφετέρου να υποβληθεί σε μαγνητική.

Πίσω στην Αθήνα έμεινε και ο Φακούντο Πελίστρι, αλλά και το τελευταίο, χρονικά, μεταγραφικόαπόκτημα της ομάδας, Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος ωστόσο έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βύντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Η επικρατέστερη ενδεκάδα:

Παναθηναϊκός (Tζέικομπ Νίστρουπ/4-2-3-1): Πένια - Τσάπρας, Ντε Φράι, Κάτρης, Κυριακόπουλος - Κοντούρης, Τσέριν - Αντίνο, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς - Τετέι

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