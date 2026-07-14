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Το μπαούλο του τροπαίου του Μουντιάλ παρουσίασε η Louis Vuitton

Το εξωτερικό έχει δερμάτινη επένδυση, παράλληλα με επιχρυσωμένα ορειχάλκινα προστατευτικά γωνιών, μια κλειδαριά και κούμπωμα που θυμίζουν σχέδια του οίκου

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Μουντιάλ 2026

Ο διάσημος οίκος μόδας «Louis Vuitton» παρουσίασε το επίσημο, ειδικά κατασκευασμένο μπαούλο τροπαίου του Μουντιάλ 2026, σχεδιασμένο για τη μεταφορά και την παρουσίαση του πιο εμβληματικού τροπαίου στον αθλητισμό.
 

Δημιουργημένο από τους τεχνίτες της «Louis Vuitton» στα ιστορικά εργαστήρια του Asnières-sur-Seine κοντά στο Παρίσι, το μπαούλο του τροπαίου είναι καλυμμένο με τον εμβληματικό καμβά με το μονόγραμμα της «Louis Vuitton»
 

Δύο μπροστινά πάνελ διαθέτουν ένα χειροποίητο χρυσό «V» που αντιπροσωπεύει τη «νίκη» και τη «Vuitton», αντανακλώντας τα χρώματα του τροπαίου. 

Το εξωτερικό έχει δερμάτινη επένδυση γνωστή ως «lozines», παράλληλα με επιχρυσωμένα ορειχάλκινα προστατευτικά γωνιών, μια κλειδαριά και κούμπωμα που θυμίζουν σχέδια που χρησιμοποιεί ο οίκος από τη δεκαετία του 1860. 

Το εσωτερικό είναι επενδυμένο με ανοιχτό μπεζ δέρμα και διαθέτει ένα λογότυπο συνεργασίας μεταξύ «Louis Vuitton» και FIFA ενσωματωμένο στο καπάκι.

 Από το 2010, η «Louis Vuitton» διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού θηκών με τρόπαια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική, το 2014 στη Βραζιλία, το 2018 στη Ρωσία και το 2022 στο Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ποδόσφαιρο Μουντιάλ 2026 Louis Vuitton
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