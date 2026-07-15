Σχέδιο για την επιβολή νυχτερινού περιορισμού χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους ηλικίας 16 και 17 ετών με στόχο τη βελτίωση του ύπνου, της συγκέντρωσης και της ψυχικής τους ευεξίας, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την πρόταση, εφαρμογές όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube θα απενεργοποιούνται αυτόματα από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00, παρόλο που οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τον περιορισμό μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού τους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προτείνει την απενεργοποίηση λειτουργιών που θεωρούνται εθιστικές, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο και το ατέλειωτο scrolling. Η υπουργός Τεχνολογίας, Λιζ Κένταλ, υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, της σχολικής επίδοσης και της οικογενειακής ζωής των νέων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

Aντιδράσεις για την πρόταση της κυβέρνησης

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η σκιώδης υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών, Λόρα Τροτ, χαρακτήρισε το σχέδιο ανεπαρκές, επισημαίνοντας ότι ένας περιορισμός που μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί δεν πρόκειται να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, οργανώσεις για την προστασία των παιδιών υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αποσπασματική παρέμβαση, η οποία δεν αντιμετωπίζει συνολικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο.

Ανησυχίες εξέφρασαν και ειδικοί στον τομέα των ψηφιακών δικαιωμάτων. Η καθηγήτρια Σόνια Λίβινγκστοουν από το London School of Economics προειδοποίησε ότι ένας καθολικός νυχτερινός περιορισμός ενδέχεται να στερήσει από ευάλωτους νέους τη δυνατότητα να αναζητήσουν βοήθεια ή υποστήριξη μέσω των κοινωνικών δικτύων κατά τις βραδινές ώρες.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης νέα μέτρα για την ασφαλέστερη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης από ανηλίκους, ζητώντας από τις εταιρείες να ενσωματώσουν υποχρεωτικά διαλείμματα για χρήστες κάτω των 18 ετών.

Οι προτάσεις αναμένεται να κατατεθούν στο βρετανικό Κοινοβούλιο έως το τέλος του 2026, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή μαζί με την προγραμματισμένη απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, η οποία προβλέπεται να ισχύσει από την επόμενη άνοιξη. Παράλληλα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έρευνες δείχνουν πως οι περισσότεροι ανήλικοι δεν χρησιμοποιούν ευρέως υπηρεσίες VPN για να παρακάμπτουν τους ηλικιακούς περιορισμούς.



Πηγή: skai.gr

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