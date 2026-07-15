Αίτημα εύρεσης του αποστολέα του ανώνυμου email από τους προφυλακισθέντες για τη Marfin

Αίτημα να διερευνηθεί επισήμως η ταυτότητα του αποστολέα του ανώνυμου email που εντάσσεται στη δικογραφία για τη φονική επίθεση στη Marfin κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι συνήγοροι υπεράσπισης προσκόμισαν, μάλιστα, έγγραφη απάντηση της εταιρείας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του αποστολέα, εφόσον της ζητηθούν επισήμως.

Στο μήνυμα, ο άγνωστος αποστολέας αναφέρει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής:

«Κύριε Εισαγγελέα,

Σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου. Μιλάω για το κάψιμο της Marfin.

Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου. Σου στέλνω γιατί από τη μια δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα.

Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος.

Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη»,

και στη συνέχεια κατονομάζει πρόσωπα, ενώ αναφέρει ότι σύχναζαν στα Εξάρχεια, κατονομάζοντας κατάστημα εστίασης και κατάληψη της εποχής.

Ο αποστολέας υποστηρίζει ακόμη ότι τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν μαζί διακοπές, διατηρούσαν φωτογραφίες και βίντεο από τον εμπρησμό και ότι «τα έκαναν λάβαρο», ενώ καταλήγει γράφοντας:

«Αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ό,τι το συμφέρει και είναι εύκολο;»

Σημαντικό μέρος των ερωτήσεων που δέχθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους αφορούσε το συγκεκριμένο email. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερωτήθηκαν αν γνώριζαν τα πρόσωπα που κατονομάζονται ως μέλη της ίδιας παρέας, με τους ίδιους να απαντούν ότι ορισμένα από αυτά τους είναι παντελώς άγνωστα.

Οι απολογίες

Τη δική τους εκδοχή απέναντι στα στοιχεία της δικογραφίας έδωσαν οι 2 κατηγορούμενοι κατά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, πριν κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Η διαδικασία διήρκεσε συνολικά περισσότερο από 8 ώρες, ενώ οι απολογίες τους δεν ξεπέρασαν τις 4.

Κοινός παρονομαστής των ισχυρισμών τους ήταν ότι 16 χρόνια μετά τα γεγονότα είναι πρακτικά αδύνατο να υπερασπιστεί κανείς αποτελεσματικά τον εαυτό του, καθώς σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία έχουν χαθεί, αν και επιχείρησαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πού βρίσκονταν την ημέρα και την ώρα του εμπρησμού.

Ερωτήσεις δέχθηκαν επίσης για το φωτογραφικό υλικό που ανακτήθηκε από εξωτερικό σκληρό δίσκο, ο οποίος κατασχέθηκε το 2020 κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία στη Νέα Ιωνία για άλλη υπόθεση.

Οι δύο 42χρονοι αναγνώρισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι απεικονίζονται στις φωτογραφίες από διακοπές του 2009 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ο ένας εξ αυτών ερωτήθηκε ειδικότερα για σακίδιο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες και το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

«Τι να σας πω; Αφού είναι δίπλα μου στις φωτογραφίες, μάλλον δικό μου θα είναι», φέρεται να απάντησε, επισημαίνοντας ότι έπειτα από 16 χρόνια δεν είναι δυνατόν να θυμάται λεπτομέρειες για ένα κοινό σακίδιο.

Πηγή: skai.gr

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