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Η εντυπωσιακή εμφάνιση έκπληξη της Rihanna στο πλευρό του Jay-Z σε συναυλία – Δείτε βίντεο

Όταν ο Jay-Z ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Run this town» στη συναυλία του στο Yankee Stadium εμφανίστηκε στο πλευρό του η Rihanna και το κοινό εκστασιάστηκε

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Rihanna

Η Rihanna επέστρεψε στο τραγούδι και στο πλευρό του Jay-Z σε συναυλία του γνωστού ράπερ στο Yankee Stadium, σε μια εμφάνιση έκπληξη που ενθουσίασε το κοινό και προκάλεσε φρενίτιδα στα social media. 

Ο Jay-Z τραγούδησε περίπου 50 τραγούδια, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια καριέρας του σε μια τεράστια συναυλία στην οποία έκαναν γκεστ εμφανίσεις και η Beyoncé, ο Usher, ο Pharrell Williams, η Teyana Taylor, οι Clipse, ο Jeezy, ο Fat Joe, ο Jadakiss, ο Swizz Beatz, ο Jermaine Dupri και ο The-Dream.

Αλλά η σκηνή που ξεχώρισε ήταν όταν ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Run this town» και εμφανίστηκε στο πλευρό του η Rihanna. Πρόκειται για την πρώτη της εμφάνιση σε μουσική σκηνή μετά τη συναυλία που έδωσε στο Super Bowl το 2023. 

Το κοινό ενθουσιάστηκε με την ιστορική επανασύνδεση των δύο καλλιτεχνών, η σχέση των οποίων φημολογούνταν πως δεν ήταν καλή. 

H Rihanna τραγούδησε και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το "B*tch Better Havy My Money":

Η εντυπωσιακή Riri ξεσήκωσε το κοινό, με τα βίντεο από τη συναυλία να κάνουν τον γύρο των social media και τους χρήστες να νιώθουν νοσταλγία και να ζητούν νέο άλμπουμ από τη Rihanna που τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια και τις επιχειρήσεις της. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Rihanna Jay-Z συναυλία
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