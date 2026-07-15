Η Rihanna επέστρεψε στο τραγούδι και στο πλευρό του Jay-Z σε συναυλία του γνωστού ράπερ στο Yankee Stadium, σε μια εμφάνιση έκπληξη που ενθουσίασε το κοινό και προκάλεσε φρενίτιδα στα social media.

Ο Jay-Z τραγούδησε περίπου 50 τραγούδια, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια καριέρας του σε μια τεράστια συναυλία στην οποία έκαναν γκεστ εμφανίσεις και η Beyoncé, ο Usher, ο Pharrell Williams, η Teyana Taylor, οι Clipse, ο Jeezy, ο Fat Joe, ο Jadakiss, ο Swizz Beatz, ο Jermaine Dupri και ο The-Dream.

Αλλά η σκηνή που ξεχώρισε ήταν όταν ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Run this town» και εμφανίστηκε στο πλευρό του η Rihanna. Πρόκειται για την πρώτη της εμφάνιση σε μουσική σκηνή μετά τη συναυλία που έδωσε στο Super Bowl το 2023.

Jay-Z shocked the crowd by bringing out Rihanna for a surprise performance of "Run This Town" at Yankee Stadium! pic.twitter.com/19u81LhtWj — mimi🎀🧸 (@Tf_miracle) July 13, 2026

Το κοινό ενθουσιάστηκε με την ιστορική επανασύνδεση των δύο καλλιτεχνών, η σχέση των οποίων φημολογούνταν πως δεν ήταν καλή.

H Rihanna τραγούδησε και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το "B*tch Better Havy My Money":

Isso não é um sonho! Nossa Riri está vivíssima! 🗣️ Rihanna é convidada por Jay-Z em show no Yankee Stadium, e canta "B*tch Better Havy My Money". pic.twitter.com/lcjfh2XIT3 — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 13, 2026

Η εντυπωσιακή Riri ξεσήκωσε το κοινό, με τα βίντεο από τη συναυλία να κάνουν τον γύρο των social media και τους χρήστες να νιώθουν νοσταλγία και να ζητούν νέο άλμπουμ από τη Rihanna που τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια και τις επιχειρήσεις της.

Πηγή: skai.gr

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