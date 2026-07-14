του Μάκη Συνοδινού

Νεκροί μέσα σε σταθμευμένο όχημα σε κλειστό γκαράζ στην οδό Μήλου, στον Πειραιά, εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη οι οποίοι εντοπίστηκαν από περίοικο να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ανταποκρίνονται.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του ζευγαριού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι σοροί των δυο ατόμων μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.