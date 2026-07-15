«Ανάφλεξη» της σύγκρουσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου για το Ιράν σημειώθηκε τη νύχτα στον ΟΗΕ όπως αναφέρει το Al Jazeera. Οι απεσταλμένοι των δύο χωρών αντάλλαξαν σφοδρές κατηγορίες για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα ότι «δεν κάνει αρκετά»

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Κίνα ότι «δεν κάνει αρκετά για να σταματήσει τη ροή αγαθών προς το Ιράν και τους Χούθι»



Ο Μάικ Βαλτς (φωτογραφία), πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, κατηγόρησε την Κίνα ότι «δεν κάνει αρκετά για να σταματήσει τη ροή αγαθών -που θα μπορούσαν να έχουν μη πολιτικές χρήσεις- προς το Ιράν και τους Χούθι».



«Κράτη όπως το Ιράν, και σε κάποιο βαθμό εταιρείες και οντότητες στην Κίνα, έχουν παραβιάσει [ένα ψήφισμα του ΟΗΕ που επιβάλλει εμπάργκο όπλων στους Χούθι] με ελάχιστες συνέπειες», δήλωσε ο Βαλτς στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αργά την Τρίτη.



Σε μια έντονη αντιπαράθεση με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Βαλτς είπε στη συνέχεια ότι αναφερόταν σε αντικείμενα «διπλής χρήσης» και «δορυφορικές εικόνες» που παρέχονται στο «Ιράν και τους Χούθι... που, φυσικά, έχουν πολιτικές χρήσεις, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί και για να απειλήσουν τους εταίρους μας, τα πολιτικά αεροσκάφη και την εμπορική ναυτιλία».

«Οι ΗΠΑ οδήγησαν τον κόσμο στο χείλος του γκρεμού»

Ο Κινέζος απεσταλμένος στον ΟΗΕ απάντησε με τις επιθέσεις στο Ιράν οι ΗΠΑ ώθησαν τον κόσμο «στο χείλος του γκρεμού».



Ο Κινέζος πρέσβης Σουν Λέι ανέφερε ότι η έναρξη «μεγάλων επιθέσεων εναντίον του Ιράν» από τις ΗΠΑ έχει «για άλλη μια φορά» ωθήσει την περιοχή «σε ένα επικίνδυνο σημείο».



Ο Σουν απάντησε στις κατηγορίες του Μάικ Βαλτς ότι η Κίνα δεν έκανε αρκετά για να σταματήσει τη ροή αγαθών προς το Ιράν και την Υεμένη, κάνοντας λόγο για ισχυρισμό «εντελώς αβάσιμο».



«Η Κίνα ασκεί αυστηρό έλεγχο σε τέτοιες εξαγωγές», επέμεινε.



«Η προτεραιότητα τώρα είναι οι ΗΠΑ να σταματήσουν να προκαλούν νέες συγκρούσεις και αναταραχές στη Μέση Ανατολή».

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Πηγή: skai.gr

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