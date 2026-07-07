Χρυσός Μερίνο, έστειλε την Ισπανία στους «8» και έγραψε τον επίλογο για Πορτογαλία και Ρονάλντο

Ο Μικέλ Μερίνο πέρασε στο παιχνίδι στο 85' και έγινε ο μεγάλος ήρωας της Ισπανίας, σκοράροντας στο 90'+1 και υπογράφοντας τη νίκη με σκορ 1-0 επί της Πορτογαλίας.

Η «φούρια ρόχα», η οποία δεν έχει δεχθεί ακόμα τέρμα στο τουρνουά, πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ΗΠΑ-Βέλγιο (03:00).

Παράλληλα, η ήττα σηματοδότησε και το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να ολοκληρώνει την πορεία του στη διοργάνωση με έναν πικρό αποκλεισμό στις καθυστερήσεις.

Το ματς:

Οι δύο ομάδες μπήκαν με διάθεση να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο, με τους Ισπανούς να απειλούν πρώτοι στο 3ο λεπτό, όταν μετά από κλέψιμο ψηλά, ο Ογιαρθάμπαλ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με τον Ντιόγκο Κόστα να μπλοκάρει σταθερά. Τέσσερα λεπτά αργότερα απάντησε η Πορτογαλία, όταν μετά από ωραία ανάπτυξη ο Κανσέλο πάτησε περιοχή και εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία του Σιμόν.

Η πρώτη τεράστια ευκαιρία του αγώνα ήρθε στο 8', με την Ισπανία να φτάνει μία ανάσα από το προβάδισμα. Ο Όλμο πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Κόστα, όμως το αριστερό πλασέ του πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Η απάντηση των Πορτογάλων ήρθε στο 12', όταν ο Ρονάλντο πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και σούταρε από δύσκολη γωνία, αναγκάζοντας τον Σιμόν σε επέμβαση.

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει εξαιρετικό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να παίζουν άμεσα και την Ισπανία να φτάνει με μεγαλύτερη ευκολία σε τελικές προσπάθειες. Στο 16' οι πρωταθλητές Ευρώπης άγγιξαν δύο φορές το γκολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως βρήκαν απέναντί τους έναν εντυπωσιακό Ντιόγκο Κόστα. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πραγματοποίησε δύο διαδοχικές σπουδαίες επεμβάσεις, αρχικά στο σουτ του Γιαμάλ και στη συνέχεια σε εκείνο του Μπαένα, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Οι Ίβηρες αντιμετώπιζαν προβλήματα κάθε φορά που επιχειρούσαν να παίξουν κάθετα από τον άξονα, με την Ισπανία να εκμεταλλεύεται τα λάθη τους και να φεύγει με ταχύτητα στην αντεπίθεση. Ο Μαρτίνεθ ζητούσε περισσότερη υπομονή από τους παίκτες του, την ώρα που η ομάδα του Ντε λα Φουέντε συνέχιζε να δημιουργεί κινδύνους.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, πάντως, η Πορτογαλία ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και ήταν εκείνη που έφτασε πιο κοντά στο γκολ. Στο 37' ο Νέτο έβγαλε εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Φέλιξ να παίρνει την κεφαλιά από δύσκολη γωνία και τον Σιμόν να αποκρούει, ενώ στη συνέχεια μπλόκαρε και την προσπάθεια του Ρονάλντο.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου για τους Πορτογάλους ήρθε στο 41' από κόρνερ. Ο Μέντες συνδυάστηκε με τον Φέλιξ, πήρε ξανά την μπάλα και σούταρε, εκείνη κόντραρε στον Πόρο και κατέληξε με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι του Σιμόν.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τον ρυθμό του πρώτου, με τις δύο ομάδες να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή στα μετόπισθεν και να αναζητούν κυρίως τις αντεπιθέσεις. Οι χώροι ήταν περιορισμένοι και για αρκετή ώρα οι μεγάλες φάσεις έλειψαν, με το παιχνίδι να αποκτά περισσότερο τακτικό χαρακτήρα. Η Πορτογαλία είχε ένα σημαντικό πρόβλημα στο 56', όταν ο Νούνο Μέντες τραυματίστηκε και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με τον Σεμέδο να περνά στη θέση του.

Σταδιακά η Ισπανία άρχισε να ανεβάζει την ένταση και να μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό γήπεδο της αντιπάλου της. Στο 61' ο Πέδρι δοκίμασε το πόδι του από το ημικύκλιο της περιοχής, όμως ο Ρενάτο Βέιγκα έκανε σωτήριο τάκλιν και παραχώρησε κόρνερ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Μπαένα απείλησε από τα όρια της περιοχής, με τον εξαιρετικό Ντιόγκο Κόστα να μπλοκάρει σταθερά.

Η πίεση των Ισπανών συνεχίστηκε και μετά το hydration break. Ο Γιαμάλ κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο, εκτέλεσε απευθείας, όμως ο Ντιόγκο Κόστα απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Πορτογαλίας. Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στο τελευταίο δεκάλεπτο, με την Πορτογαλία να ρίχνει στο παιχνίδι τους Λεάο, Νταλότ, Μπερνάρντο Σίλβα και Κονσεϊσάο, ενώ η Ισπανία απάντησε με τις εισόδους των Φεράν Τόρες, Φαμπιάν Ρουίθ και Μερίνο, αναζητώντας τη μία στιγμή που θα έκανε τη διαφορά.

Και αυτή τελικά ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, η Ισπανία κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα, με τον Ρόδρι να βρίσκει τον Φεράν Τόρες και εκείνον να περνά ιδανικά στον Μερίνο. Ο μέσος των Ισπανών βγήκε απέναντι από τον Ντιόγκο Κόστα και με ψύχραιμο πλασέ τον νίκησε για το 1-0, λυτρώνοντας την ομάδα του Ντε λα Φουέντε σε ένα χρονικό σημείο όπου όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι οδηγούνταν στην παράταση και στέλνοντάς την στα προημιτελικά.

Οι ενδεκάδες:

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (Νταλότ 71'), Μέντες (Σεμέδο 56'), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (Σίλβα 83'), Φέλιξ (Λεάο 71'), Νέτο (Κονσεϊσάο 83'), Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (Τόρες 75'), Ρόδρι, Πέδρι (Ρουίθ 85'), Όλμο (Μερίνο 85'), Ογιαρθάμπαλ (Ιγλέσιας 97'), Γιαμάλ.

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