Δημοσκόπηση Prorata: Στις 9,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ

Στις 9,5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της ΝΔ από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών. Τα δύο κόμματα είναι επίσης αυξημένα κατά μια μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%.



Ειδικότερα, τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή (σε παρένθεση τα ποσοστά του Ιουνίου):

Νέα Δημοκρατία 25% (24%)

ΕΛΑΣ 15,5% (14,5%)

ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5%)

Ελληνική Λύση 7% (8%)

ΚΚΕ 5,5% (6%)

Φωνή Λογικής 4% (3,5%)

Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5%)

ΜεΡΑ25 3% (3%)

ΣΥΡΙΖΑ 2% (2%)

Νέα Αριστερά 1% (1%)

Δημοκράτες 1% (1%)

Νίκη 0,5% (0,5%)

Άλλα κόμματα 3% (2,5%)

Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5%)

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση (28%) με 10 μονάδες διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα (18%).

Σε χαμηλότερα ποσοστά (6%) είναι η Μαρία Καρυστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%. Ως κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς ψηφίζει το 21%.

Πηγή: skai.gr

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