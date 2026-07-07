Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η αλλαγή του Σιώπη λόγω Ντε Φράι και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του Παναθηναϊκού

Γνωστά έγιναν τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού στις φανέλες τους για τη νέα σεζόν. Σε διψήφιο αριθμό ο Σιώπης, λόγω του Στεφάν ντε Φράι

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΠΑΟ

Γνωστά έγιναν τα νούμερα που θα έχουν στις φανέλες τους για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά οι παίκτες του Παναθηναϊκού και φυσικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιλογές των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Στέφαν Ντε Φράι παίρνει το 6 που πέρυσι ανήκε στον Μανώλη Σιώπη, με τον τελευταίο να έχει πλέον στην πλάτη το 24.

Το 1 θα βρίσκεται στην εμφάνιση του Πένια, μετά την αποχώρηση του Λαφόν, ενώ από τους ήδη υπάρχοντες, ο Γιάγκουσιτς πήρε το 8 του Ρενάτο Σάντσες, ο Ντέσερς άφησε το… περίεργο 33 για το 9, ο Ζαρουρί πήγε στο 11 και ο Αντίνο κράτησε το 10.

Αναλυτικά:

1. Πένια 2. Καλάμπρια 3. Κάτρης 4. Τσιριβέγια 5. Τουμπά 6. Ντε Φράι 7. Τετέι 8. Γιάγκουσιτς 9. Ντέσερς 10. Αντίνο 11. Ζαρουρί 12. Τσάβες 14. Πάλμερ-Μπράουν 15. Ινγκασον 16. Τσέριν 17. Παντελίδης 18. Κοντούρης 19. Τσάπρας 20. Ταμπόρδα 22. Καμαρά 24. Σιώπης 28. Πελίστρι 30. Κυριόπουλος 39. Μπόκος 44. Μπινιάρης 53. Νεμπής 56. Λάβδας 70. Κότσαρης 71. Γείτονας 74. Ραστόντερ 77. Κυριακόπουλος.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Στεφάν Ντε Φράι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark

Απόρρητο