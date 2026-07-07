Γνωστά έγιναν τα νούμερα που θα έχουν στις φανέλες τους για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά οι παίκτες του Παναθηναϊκού και φυσικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιλογές των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Στέφαν Ντε Φράι παίρνει το 6 που πέρυσι ανήκε στον Μανώλη Σιώπη, με τον τελευταίο να έχει πλέον στην πλάτη το 24.

Το 1 θα βρίσκεται στην εμφάνιση του Πένια, μετά την αποχώρηση του Λαφόν, ενώ από τους ήδη υπάρχοντες, ο Γιάγκουσιτς πήρε το 8 του Ρενάτο Σάντσες, ο Ντέσερς άφησε το… περίεργο 33 για το 9, ο Ζαρουρί πήγε στο 11 και ο Αντίνο κράτησε το 10.

Αναλυτικά:

1. Πένια 2. Καλάμπρια 3. Κάτρης 4. Τσιριβέγια 5. Τουμπά 6. Ντε Φράι 7. Τετέι 8. Γιάγκουσιτς 9. Ντέσερς 10. Αντίνο 11. Ζαρουρί 12. Τσάβες 14. Πάλμερ-Μπράουν 15. Ινγκασον 16. Τσέριν 17. Παντελίδης 18. Κοντούρης 19. Τσάπρας 20. Ταμπόρδα 22. Καμαρά 24. Σιώπης 28. Πελίστρι 30. Κυριόπουλος 39. Μπόκος 44. Μπινιάρης 53. Νεμπής 56. Λάβδας 70. Κότσαρης 71. Γείτονας 74. Ραστόντερ 77. Κυριακόπουλος.

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