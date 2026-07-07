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Το φινάλε μιας μυθικής πορείας στα Μουντιάλ: Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ρονάλντο έκλεισε την καριέρα του στα Μουντιάλ με 27 συμμετοχές και 11 γκολ, ενώ φέτος έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

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Ρονάλντο

Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ήττα της Πορτογαλίας από την Ισπανία, σε μια εικόνα που σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής.

Ο αποκλεισμός των Ίβηρων στους «16» του Μουντιάλ 2026 αποτέλεσε, όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου θρύλου σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή που διήρκεσε δύο δεκαετίες.

Ο Ρονάλντο έκλεισε την καριέρα του στα Μουντιάλ με 27 συμμετοχές και 11 γκολ, ενώ στο τουρνουά του 2026 έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Με το γκολ που πέτυχε κόντρα στο Ουζμπεκιστάν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026), ένα επίτευγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει κανείς άλλος.

Ρονάλντο

Η παρουσία του σε κάθε διοργάνωση:

2006 (Γερμανία): 6 συμμετοχές, 1 γκολ

2010 (Νότια Αφρική): 4 συμμετοχές, 1 γκολ

2014 (Βραζιλία): 3 συμμετοχές, 1 γκολ

2018 (Ρωσία): 4 συμμετοχές, 4 γκολ

2022 (Κατάρ): 5 συμμετοχές, 1 γκολ

2026 (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό): 5 συμμετοχές, 3 γκολ

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο Μουντιάλ 2026 Πορτογαλία
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