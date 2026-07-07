Πέντε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται ότι θα καλύψουν ήδη από το 2026 τον νέο στόχο της Συμμαχίας για αμυντικές δαπάνες ύψους 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, ορισμένες χώρες εξακολουθούν να κινούνται κοντά στο 2%.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης το 2025, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν έως το 2035 τις βασικές αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ, από τον προηγούμενο στόχο του 2%.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να επενδύουν επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε ευρύτερους τομείς που σχετίζονται με την άμυνα, όπως η κυβερνοασφάλεια και οι κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, πρώτη στις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αναδεικνύεται η Λιθουανία με 5,33%, ενώ ακολουθούν:

Εσθονία: 5,10%

Λετονία: 4,92%

Πολωνία: 4,68%

Ελλάδα: 3,65%

Η έκθεση δείχνει ακόμη ότι το 2025 τρεις χώρες - Αλβανία (1,48%), Σλοβενία (1,57%) και Τσεχία (1,86%) - δεν είχαν επιτύχει ούτε τον προηγούμενο στόχο του 2%.

Ωστόσο, για το 2026 εκτιμάται ότι η Αλβανία και η Τσεχία θα ξεπεράσουν το όριο του 2%, ενώ σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Άλλες χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στο 2%, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο (2%), η Πορτογαλία (2,1%) και η Ιταλία (2,1%).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα δαπανήσουν το 3,17% του ΑΕΠ τους για βασικές αμυντικές δαπάνες, η Γερμανία το 2,69%, το Ηνωμένο Βασίλειο το 2,56% και η Γαλλία το 2,22%.

Συνολικά, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς προβλέπεται να διαθέσουν το 2,53% του ΑΕΠ τους για βασικές αμυντικές δαπάνες το 2026.



Πηγή: skai.gr

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