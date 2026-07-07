Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άλλη μία αποχώρηση από τους Δημοκράτες: Η Γιώτα Πούλου αποχαιρέτισε το κόμμα Κασσελάκη

«Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ζωή με νόημα»  

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πούλου

Την αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας, Γιώτας Πούλου, έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το κόμμα Δημοκράτες, του Στέφανου Κασσελάκη.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ.».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημοκράτες Στέφανος Κασσελάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark

Απόρρητο