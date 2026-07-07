Την αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας, Γιώτας Πούλου, έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το κόμμα Δημοκράτες, του Στέφανου Κασσελάκη.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ.».



Πηγή: skai.gr

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