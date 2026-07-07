Ο Νατάν Γκασαμά από το Μάλι, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κέντρο της άμυνας της Μπάλτικα, αγωνίζεται επί ρωσικού εδάφους εδώ και μια τριετία και φέρεται ν’ αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά οι «πράσινοι», βάσει δημοσιεύματος, χτύπησαν επίσημα την πόρτα του 25χρονου ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο, Αντρέι Πάνκοφ, το «τριφύλλι» κατέθεσε πρόταση, όπως το έκανε και η Τορίνο, αλλά η Μπάλτικα αρνήθηκε αμφότερες, αφού τις θεώρησε πολύ κατώτερες από το ποσό που αξιώνει.

Η ομάδα του ποδοσφαιριστή αξιώνει περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Ο παίκτης ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής της Ναντ, πέρασε από τη δεύτερη ομάδα της Τρουά, έφτασε να κάνει εμφανίσεις στο ανδρικό τμήμα της Σολέ, πέρασε για λίγο από τη Βουλγαρία και τη Σλάβια Σόφιας, ενώ από το καλοκαίρι του 2023 βρίσκεται στην Μπάλτικα.

Torino & Panathinaikos want to buy Baltika CB Gassama

Both clubs made offers, which were both rejected by Baltika because the amounts were too low

Kaliningrad side want to get €5m

(@andreypankovvv) pic.twitter.com/miLNMZmSJc — RPL Sky (@RPLNews_eng) July 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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