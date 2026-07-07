Γερμανία: Ανοιχτά καταστήματα και την Κυριακή;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων και βιβλιοθηκών τις Κυριακές από το 2027.

Σήμερα, τα αρτοποιεία επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο έως τρεις ώρες τις Κυριακές και αργίες.

Η ανακοίνωση επανέφερε τη συζήτηση για γενική απελευθέρωση του κυριακάτικου ωραρίου, προκαλώντας αντιπαράθεση μεταξύ εμπόρων, οικονομολόγων, κομμάτων, συνδικάτων και Εκκλησίας.

Ένα παλιό ζήτημα επανέρχεται: έμποροι και οικονομολόγοι από τη μία, συνδικάτα εργαζομένων και εκκλησίες από την άλλη. Κι όλο αυτό ξεκίνησε από το… κυριακάτικο πρωινό.Στη Γερμανία έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση γύρω από ένα ευαίσθητο θέμα: Θα πρέπει τα καταστήματα να είναι ανοιχτά και τις Κυριακές; Αφορμή στάθηκε ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης ότι από το 2027 θέλει να επιτρέψει ένα πιο διευρυμένο ωράριο λειτουργείας σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και βιβλιοθήκες. Σήμερα τα αρτοποιεία μπορούν να παράγουν και να πουλήσουν προϊόντα μόνο για έως και τρεις ώρες τις Κυριακές και τις αργίες.



Η απόφαση επανέφερε με τη σειρά της ένα αίτημα για γενικότερη απελευθέρωση του ωραρίου τις Κυριακές, πυροδοτώντας την παλιά και γνώριμη αντιπαράθεση ανάμεσα σε εμπορικούς συλλόγους, οικονομολόγους, κόμματα, συνδικάτα και… Εκκλησίες.

Πηγή: Deutsche Welle

Συνδικάτα και Εκκλησία διαφωνούνΤα συνδικάτα απορρίπτουν τα εν λόγω σενάρια διεύρυνσης της κυριακάτικης εργασίας. Η Zίλκε Τσίμερ από το Βέρντι τονίζει ότι «η Κυριακή είναι για τους εργαζομένους η μόνη ελεύθερη ημέρα που μπορούν να κάνουν σχέδια με σιγουριά». Το συνδικάτο αμφισβητεί επιπλέον ότι ένα διευρυμένο ωράριο τις Κυριακές είναι σε θέση να αυξήσει τον τζίρο ή να αναζωογονήσει τα αστικά κέντρα, ενώ προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα ευνοήσει κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες – κι αυτό εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων.Αντίθετες είναι και οι Εκκλησίες. Η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία υπογραμμίζει ότι «η αργία την Κυριακή είναι πολύτιμη για την κοινωνία μας στο σύνολό της», καθώς προσφέρει χρόνο για την οικογένεια, τους φίλους και τον εθελοντισμό. Το Καθολικό Εργατικό Κίνημα της Γερμανίας χαρακτηρίζει την Κυριακή με κλειστές αγορές απαραίτητη ανάπαυλα για εργαζομένους και καταναλωτές, αλλά και για το περιβάλλον και το κλίμα.Θα δώσει πνοή στα αστικά κέντρα ένα τέτοιο μέτρο;Στον αντίποδα, η Κεντρική Ένωση Γερμανικού Λιανεμπορίου ζητά να επιτρέπεται το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές χωρίς τους σημερινούς περιορισμούς. Ο επικεφαλής της, Στέφαν Γκεντ, υποστηρίζει ότι «τα ψώνια και οι αγορές είναι και εμπειρία για τον ελεύθερο χρόνο».Θετική είναι και η στάση του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας (IW), ενός ιδιωτικού ινστιτούτου που χρηματοδοτείται από εργοδοτικές και επιχειρηματικές ενώσεις. Ο οικονομολόγος του Χουμπέρτους Μπαρντ υποστηρίζει ότι η αναζωογόννηση των κέντρων των πόλεων απαιτεί ελκυστικές εμπορικές προσφορές.Πιο μετριοπαθή, αλλά σαφώς θετική στάση κρατά όμως και το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW). Ο πρόεδρός του, Μαρσέλ Φράτσερ, τάσσεται υπέρ μιας περιορισμένης απελευθέρωσης του κυριακάτικου ωραρίου, εκτιμώντας ότι θα ενισχύσει τα φυσικά καταστήματα απέναντι στις διαδικτυακές πλατφόρμες και θα δώσει ζωή στα κέντρα των πόλεων. Θέτει, ωστόσο, έναν όρο: η κυριακάτικη εργασία πρέπει να αμείβεται δίκαια και να έχει ξεκάθαρες και σαφείς ρυθμίσεις.Πολιτική στήριξη έρχεται από Χριστιανοδημοκράτες και Φιλελεύθερους. Ο Κρίστιαν φον Στέτεν του CDU ζητά «γενναιόδωρη διεύρυνση» των σημερινών ωραρίων, ενώ ο Βόλφγκανγκ Κούμπικι του FDP προειδοποιεί ότι όποιος κρατά υποχρεωτικά κλειστά τα καταστήματα δεν μπορεί ταυτόχρονα να διαμαρτύρεται για τα κέντρα των πόλεων που μαραζώνουν.Η συζήτηση ωστόσο ξεκίνησε από τα φρέσκα φρατζολάκια την Κυριακή και το παραδοσιακό οικογενειακό πρωινό. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο τώρα και το ερώτημα, αν θα έχει κανείς χρόνο γι αυτό, σε περίπτωση που όντως επιτραπεί για όλους τους κλάδους το διευρυμένο ωράριο και την Κυριακή.Πηγές: KNA, epd, AFP, Tagesschau

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