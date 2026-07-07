Με επίκεντρο την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ιστορικού του συγκροτήματος στην οδό Πατησίων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αναδεικνύει την ιστορική του ταυτότητα και αποδίδει σταδιακά στους ιστορικούς του χώρους έναν ενεργό ρόλο, ως τόπους εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργίας.

Στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης για την προστασία και ανάδειξη του Ιστορικού Συγκροτήματος του ΕΜΠ, τον χώρο επισκέφτηκε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία ξεναγήθηκε από τον πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου. Ο πρύτανης του ΕΜΠ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στην κα υπουργό το σχέδιο ανάδειξης, αξιοποίησης και σταδιακής αποκατάστασης όλου του Ιστορικού Συγκροτήματος.

Η υπουργός επισκέφθηκε το γραφείο του πρύτανη του ΕΜΠ, την Αίθουσα της Παλαιάς Γραμματείας της Πρυτανείας, την Αίθουσα της Συγκλήτου, καθώς και τους υπόγειους χώρους της Πρυτανείας, όπου έχει διαμορφωθεί ένας σύγχρονος μουσειακός χώρος αφιερωμένος στην ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μέσα από αρχειακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια, επιστημονικά όργανα, μηχανήματα, τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Ιδρύματος και έργα τέχνης από την καλλιτεχνική του συλλογή, αναδεικνύεται η διαχρονική συμβολή του ΕΜΠ στην επιστημονική, τεχνολογική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ξεχωριστή θέση στην περιήγηση κατείχαν τα αυθεντικά τεκμήρια που είναι αφιερωμένα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η υπουργός ενημερώθηκε για τον ραδιοφωνικό πομπό, τον ιστορικό πολύγραφο, καθώς και για άλλο υλικό ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής αξίας, το οποίο διατηρεί ζωντανή τη συλλογική μνήμη του Πολυτεχνείου.

Η περιήγηση ολοκληρώθηκε στον ιστορικό χώρο του «Μηχανουργείου», άρρηκτα συνδεδεμένου με την πρακτική εκπαίδευση γενεών μηχανικών, ο οποίος ανακτήθηκε μετά από δεκαετίες κατάληψης και σήμερα έχει σχεδόν πλήρως αποκατασταθεί στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου επανάχρησης και λειτουργικής αναβάθμισης του Ιστορικού Συγκροτήματος. Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι επόμενες φάσεις του σχεδιασμού με έμφαση στην περαιτέρω αξιοποίηση των χώρων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πυρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και εξωστρέφειας στο κέντρο της Αθήνας.

Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «Το Ιστορικό Συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της νεότερης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας. Συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα, αλλά και με στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας. Η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάδειξή του αποτελούν υποχρέωση απέναντι στην ιστορική μνήμη και ταυτόχρονα επένδυση στο μέλλον. Η ολοκληρωμένη προσπάθεια που υλοποιεί το ΕΜΠ για την αποκατάσταση και τη λειτουργική επανάχρηση των ιστορικών του κτηρίων, με στόχο τη μετατροπή τους σε έναν σύγχρονο πυρήνα εκπαίδευσης, πολιτισμού, έρευνας και εξωστρέφειας, αποτελεί πρότυπο προσέγγισης για τη διαχείριση της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν τη διατήρηση, την ανάδειξη και την απόδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στους πολίτες. Η ανάκτηση και η επανένταξη του Ιστορικού Συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στη ζωή της πόλης συνιστούν μια παρέμβαση με ευρύτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία για την Αθήνα, αλλά και για τη χώρα συνολικά, ιδίως ενόψει της συμπλήρωσης, το 2027, 190 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος».

Μετά το πέρας της ξενάγησης ο πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων και η απόδοσή τους στην κοινωνία ενισχύουν τον δημόσιο και πολιτιστικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, ενώ η ολοκλήρωση του σχεδίου, με εμβληματικότερο έργο την αποκατάσταση του κτηρίου Γκίνη, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Πολυτεχνείου ως σημείου αναφοράς για την πόλη και την πολιτιστική της ζωή».

Κατά την επίσκεψη παρέστησαν επίσης οι αντιπρυτάνεις Καθηγητές κ.κ. Α. Ζήσης και Π. Ψαρράκος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθηγητής Μ. Παπαβασιλείου, η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Καθηγήτρια Κ. Καρβουντζή, η Εκτελεστική Διευθύντρια Μ. Βαρδάκη καθώς και η Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Μάρη και ο ομ. Καθηγητής Γ. Παρμενίδης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Την υπουργό συνόδευε η Ειδική της Σύμβουλος σε θέματα Επικοινωνίας, Άννα Παναγιωταρέα.

Σύμφωνα με το ΕΜΠ, η ανάδειξη του Ιστορικού Συγκροτήματος του ΕΜΠ συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, δημιουργώντας έναν νέο πυρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημόσιας εξωστρέφειας. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό ενόψει της συμπλήρωσης, το 2027, 190 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός Ιδρύματος, που εδώ και σχεδόν δύο αιώνες συνδέει την επιστήμη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

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