Σε μια πόλη της Παταγονίας, όπου δεσπόζει ένα νέο άγαλμα του Λιονέλ Μέσι ύψους 26 μέτρων, εκατοντάδες Αργεντινοί πανηγύρισαν με ενθουσιασμό την πρόκριση της εθνικής ομάδας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη με 2-1 επί της διαχρονικής αντιπάλου, Αγγλίας, χάρη σε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του ημιτελικού στην Ατλάντα.

Παρόμοιες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Μπουένος Άιρες αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Πλέον, μοναδικό εμπόδιο ανάμεσα στην Αργεντινή και την κατάκτηση ενός ακόμη Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ισπανία, την οποία θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, διεκδικώντας να γίνει η πρώτη χώρα από το 1962 που κατακτά δύο συνεχόμενα Μουντιάλ.

Πανηγυρισμοί δίπλα στο άγαλμα του Μέσι

Στην πόλη Κουτράλ Κο, στην επαρχία Νεουκέν της νότιας Αργεντινής, περίπου 300 κάτοικοι παρακολούθησαν τον ημιτελικό σε γιγαντοοθόνη που είχε στηθεί δίπλα στο επιβλητικό άγαλμα του Λιονέλ Μέσι. Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, καθώς η «αλμπισελέστε» ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 και επικράτησε με 2-1.

«Ήταν μια νίκη μέσα από την αγωνία και την υπομονή», δήλωσε ο 32χρονος Λούκας Ρομέρο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, η οποία δεν έκρυβε τη συγκίνησή της.

Δείχνοντας το γιγαντιαίο άγαλμα του Μέσι, πρόσθεσε: «Είναι μια δίκαιη αναγνώριση για όλα όσα έχει προσφέρει στην Αργεντινή».

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ποδοσφαιρικός ημιτελικός. Η ιστορική αντιπαλότητα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία κουβαλά δεκαετίες πολιτικών και αθλητικών συμβολισμών: από τον τελικό του Μουντιάλ του 1966 και τον πόλεμο των Φώκλαντ (Μαλβίνες για τους Αργεντινούς) το 1982, μέχρι το περίφημο «Χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986.

«Αυτό δεν είναι ακόμη ένας αγώνας», είχε γράψει πριν από τη σέντρα στο Χ η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ.

«Δεν πρόκειται να είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή. Απέναντι στους Άγγλους είναι πάντα κάτι περισσότερο. Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Λέο και είναι μια ευκαιρία να σταματήσουμε τους εισβολείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πόλη του μεγαλύτερου αγάλματος του Μέσι

Η Κουτράλ Κο αριθμεί περίπου 40.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους εργάζονται στα γειτονικά κοιτάσματα της περιοχής Βάκα Μουέρτα, ενός από τα μεγαλύτερα αποθέματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου στον κόσμο.

Η πόλη είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον περασμένο Ιούνιο, όταν εγκαινίασε το μεγαλύτερο – σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – άγαλμα του Λιονέλ Μέσι στον κόσμο, έργο του γλύπτη Άλντο Μπεροΐσα. Το άγαλμα απεικονίζει τον Αργεντινό αστέρα γονατισμένο, να δείχνει με το δάχτυλο προς τον ουρανό, πανηγυρίζοντας.

Μετά τη λήξη του αγώνα, το πλήθος γύρω από το μνημείο αυξήθηκε σε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, ενώ πορτοκαλί και κόκκινα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το κεφάλι του Μέσι.

Σε αντίθεση με το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όταν η δίψα για τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο μετά από 36 χρόνια ήταν τεράστια, το ξεκίνημα της διοργάνωσης του 2026 είχε βρει τους Αργεντινούς πιο ήρεμους. Πολλοί θεωρούσαν πως η πίεση ήταν μικρότερη, καθώς η χώρα είχε ήδη κατακτήσει την κορυφή του κόσμου.

Ωστόσο, όσο η ομάδα προχωρούσε στη διοργάνωση, το κλίμα άλλαξε.

Μετά από κάθε νίκη, χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύριζαν το κέντρο του Μπουένος Άιρες, ιδιαίτερα σε παιχνίδια όπου η Αργεντινή χρειάστηκε να επιστρέψει από δύσκολες καταστάσεις ή να αντέξει έντονη πίεση.

Η αγωνία των φιλάθλων ήταν τέτοια, ώστε εφημερίδες της χώρας φιλοξενούσαν ακόμη και συμβουλές καρδιολόγων για τα συμπτώματα ενός πιθανού εμφράγματος κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Με τη λήξη του ημιτελικού, οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες γέμισαν σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα αυτοκινήτων.

«Είμαι βαθιά συγκινημένος», δήλωσε ο 49χρονος πανεπιστημιακός Μαριάνο Γκέτσικ, που παρακολούθησε τον αγώνα στο σπίτι φίλων.

«Για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι μπορούμε να αναστηθούμε μέσα από τις δυσκολίες, να δείξουμε χαρακτήρα και αντοχή. Αξίζουμε απόλυτα να βρισκόμαστε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Η συγκίνηση των βετεράνων των Φώκλαντ

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα σε εκδήλωση παρακολούθησης του αγώνα στην πόλη Κίλμες, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου είχαν συγκεντρωθεί βετεράνοι του πολέμου των Φώκλαντ.

Ο 74χρονος βετεράνος Χουάν Κάρλος Σαλίνας δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Για εμάς αυτό σημαίνει πάρα πολλά… Είναι κάτι πραγματικά μεγάλο», είπε με σπασμένη φωνή.

Πηγή: skai.gr

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