Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά, που δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, σε ορφανοτροφείο σε προάστιο του Αλγερίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αλγερινή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, χωρίς να διευκρινίζει την ηλικία των θυμάτων.

«Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ίδρυμα παιδικής πρόνοιας, στην κοινότητα Μοχαμαντιά», δήλωσε η υπηρεσία σε ανακοίνωση. «Ο προσωρινός απολογισμός σε απώλειες ανθρώπινων ζωών είναι 11 νεκροί».

🚨⚫🇩🇿 Drame en Algérie : 11 morts et 19 blessés dans l’incendie d’un foyer pour orphelins (Bilan provisoire)



Les services de la Protection civile ont annoncé ce jeudi un bilan provisoire de 11 morts et 19 blessés après l’incendie d’un établissement pour l’enfance assistée situé… pic.twitter.com/8vwjgpDwXG — LeLien (@LeLienofficiel) July 16, 2026

Πηγή: skai.gr

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