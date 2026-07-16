Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις. Πρόκειται για Έλληνες, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς επίσης πιστόλι και σφαίρες.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

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