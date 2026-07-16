Η Βρετανία εθνικοποίησε τη χαλυβουργία British Steel

Το Ηνωμένο Βασίλειο εθνικοποίησε τη χαλυβουργία British Steel σε μια προσπάθεια να προστατεύσει το μέλλον της παραγωγής χάλυβα στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της εταιρείας που τελούσε υπό κινεζική ιδιοκτησία.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η εθνικοποίηση της εταιρείας ήταν απαραίτητη για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η British Steel είναι μέρος του ιστού του έθνους μας και ακρογωνιαίος λίθος της βιομηχανικής ισχύος της Βρετανίας. Η σημερινή απόφαση εξασφαλίζει το μέλλον της χαλυβουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, προστατεύει εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και διασφαλίζει μια ζωτικής σημασίας εθνική ικανότητα», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Τον Απρίλιο 2025 η κυβέρνηση ανέλαβε τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους κινέζους ιδιοκτήτες της, τον όμιλο Jingye, για να μην κλείσουν οι υψικάμινοι στη βόρεια Αγγλία και να προστατευθούν 2.700 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και χιλιάδες σχετικές θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Το εργοστάσιο, η τελευταία εγκατάσταση πρωτογενούς παραγωγής χάλυβα στη χώρα, εφοδιάζει τις βιομηχανίες του σιδηροδρόμου, των κατασκευών και του αυτοκινήτου, όμως τα τελευταία χρόνια πασχίζει για να αντιμετωπίσει τα υψηλά κόστη της ενέργειας και την υπεραφθονία χάλυβα στην παγκόσμια αγορά.

Φέτος το Μάιο, αφού το κράτος απέτυχε να βρει έναν αγοραστή για την εταιρεία που είχε ιδιωτικοποιηθεί το 1988 επί κυβερνήσεως Μάργκαρετ Θάτσερ, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα καταθέσει νομοθεσία για να της επιτραπεί να αναλάβει την ιδιοκτησία της χαλυβουργίας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως διόρισε μια νέα ηγετική ομάδα, η οποία θα επικεντρώσει στη σταθεροποίηση των επιχειρήσεων, τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας, τη συνέχιση της παραγωγής και τη συνεργασία με τη διοίκηση, τα εργατικά συνδικάτα και το προσωπικό ώστε να κάνει την British Steel μια εμπορικά βιώσιμη επιχείρηση με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

«Η British Steel ανήκει τώρα στον βρετανικό λαό και επικεντρωνόμαστε στο μέλλον», δήλωσε ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου Πίτερ Κάιλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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