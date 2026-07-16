Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Συνεχίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στη Λεωφ. Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου, λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή που συνέβη νωρίτερα.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε και τη Λεωφ. Στρατηγού Καλλάρη στο σημείο συνάντησής της με την Ανθυπολοχαγού Σταμάτη Ρεγκούκου, με αποτέλεσμα και οι δύο αυτές οδοί προς το σημείο συνάντησής τους να είναι ακινητοποιημένες.

Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης και στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στις ανόδους Συγγρού και Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνοια, στον άξονα Καρόλου – Μάρνη και στον Σκαραμαγκά.

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Πηγή: skai.gr

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