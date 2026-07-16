Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια η επανένταξη Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Η επιστολή του γραμματέα της ΚΟ, Γιάννη Αμανατίδη, διαβάστηκε στο Σώμα – Ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει και τυπικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πολάκης

Επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής ανακοινώθηκε σήμερα η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιώργος Γεωργαντάς, ενημέρωσε το Σώμα ότι ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, γνωστοποίησε με επιστολή του την επανένταξη του βουλευτή Χανίων.

«Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάς γνωστοποιεί την επανένταξη του Παύλου Πολάκη... Με επιστολή του ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, μάς γνωστοποιεί την προσχώρησή του στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προεδρεύων.

Η ανακοίνωση στην Ολομέλεια ολοκληρώνει και τυπικά τη διαδικασία επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε δρομολογηθεί με την αποστολή της σχετικής επιστολής προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Πολάκης Βουλή ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark

Απόρρητο