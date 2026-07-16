Κατς προς Χέγκσεθ: «Δεν ζητήσαμε ποτέ από τις ΗΠΑ να υπερασπιστούν τα σύνορά μας»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ενημέρωσε τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ για τις επιχειρήσεις στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο μετά τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν, τονίζοντας την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του.



«Δεν ζητήσαμε ποτέ από τις ΗΠΑ να υπερασπιστούν τα σύνορά μας» φέρεται να δήλωσε μάλιστα ο Κατς στον Χέγκσεθ σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας σημείωσε ότι οι δύο υπουργοί είχαν συνομιλία στη διάρκεια της νύχτας, κατά την οποία ο Ίσραελ Κατς «υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο, προκειμένου να προστατεύει τα σύνορα του Ισραήλ και τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα από τις απειλές που αντιπροσωπεύουν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις».

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Πηγή: skai.gr

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