Ινδονησία: Δεκάδες αράχνες καλύπτουν καλώδιο ηλεκτροδότησης – Το viral βίντεο που θυμίζει ταινία τρόμου

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα ανατριχιαστικό βίντεο από την Ινδονησία, στο οποίο δεκάδες μεγάλες αράχνες έχουν συγκεντρωθεί ανάμεσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας μια εικόνα που πολλοί χρήστες παρομοίασαν με σκηνή από ταινία τρόμου.

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Αν και το βίντεο έγινε ξανά viral πρόσφατα μέσα από αναδημοσιεύσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό δεν είναι καινούργιο.

Οι εικόνες καταγράφηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2021 στην περιοχή Kintamani, κοντά στο ηφαίστειο Μπατούρ, στο νησί Μπαλί της Ινδονησίας.

Στο βίντεο διακρίνονται δεκάδες και σε ορισμένα σημεία εκατοντάδες αράχνες, να κρέμονται από τους ιστούς τους, οι οποίοι έχουν απλωθεί κατά μήκος των καλωδίων ηλεκτροδότησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό αλλά και ιδιαίτερα απόκοσμο θέαμα, που προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σαν σκηνή από εφιάλτη»

Ο άνθρωπος που κατέγραψε το βίντεο ανέφερε ότι περνούσε από ένα μικρό χωριό της περιοχής όταν παρατήρησε ότι τα ηλεκτροφόρα καλώδια είχαν κυριολεκτικά καλυφθεί από τεράστιους ιστούς αράχνης.

Οι εικόνες διαδόθηκαν αρχικά μέσω της πλατφόρμας ViralHog, ενώ τα τελευταία 24ωρα επανήλθαν στο προσκήνιο ύστερα από νέες δημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις.

Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν χαρακτηριστικές.

Πολλοί σχολίασαν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο τρομακτικά φυσικά φαινόμενα που έχουν δει, ενώ δεν έλειψαν τα χιουμοριστικά σχόλια του τύπου «διαγράφω το Μπαλί από τη λίστα των ταξιδιωτικών μου προορισμών».

Τι είδους αράχνες είναι

Σύμφωνα με ειδικούς και διεθνή δημοσιεύματα, οι αράχνες φαίνεται να ανήκουν στο γένος Trichonephila, γνωστές και ως Golden Orb Weaver (χρυσές υφάντρες). Πρόκειται για είδη που ξεχωρίζουν για τους εξαιρετικά μεγάλους και ανθεκτικούς ιστούς τους, οι οποίοι συχνά έχουν χρυσαφένια απόχρωση όταν αντανακλούν το φως.

Παρά το επιβλητικό τους μέγεθος, οι συγκεκριμένες αράχνες δεν θεωρούνται επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Το δηλητήριό τους είναι ήπιο και τα τσιμπήματά τους προκαλούν συνήθως μόνο τοπικό ερεθισμό, παρόμοιο με εκείνον μιας μέλισσας.

Γιατί συγκεντρώθηκαν όλες μαζί

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι χρυσές υφάντρες δημιουργούν κατά διαστήματα μεγάλες αποικίες όταν υπάρχουν ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες και άφθονη τροφή.

Η ορεινή περιοχή του Kintamani, με την υψηλή υγρασία, τη βλάστηση και τους μεγάλους πληθυσμούς εντόμων, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

Τα ηλεκτροφόρα καλώδια προσφέρουν σταθερά σημεία στήριξης για την κατασκευή των τεράστιων ιστών, επιτρέποντας στις αράχνες να παγιδεύουν εύκολα ιπτάμενα έντομα.

Το φαινόμενο είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής και εμφανίζεται εποχικά, χωρίς να θεωρείται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ωστόσο, για όσους αντίκρισαν τις εικόνες για πρώτη φορά, το θέαμα ήταν αρκετό για να μετατρέψει ένα απλό καλώδιο ηλεκτροδότησης σε... σκηνικό κινηματογραφικού εφιάλτη.



Πηγή: skai.gr

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