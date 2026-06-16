Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ξέσπασε σε δάκρυα στο τέλος της ισοπαλίας με 0-0 απέναντι στην Ισπανία, αφού ο 40χρονος γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, με την οποία στέρησε τη νίκη από τους πρωταθλητές Ευρώπης στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: "I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vutf4cfvrH June 16, 2026

Το Πράσινο Ακρωτήριο ήταν καθηλωμένο στο δικό του μισό του γηπέδου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα της Δευτέρας, αλλά όποτε η Ισπανία διασπούσε την επίμονη οπισθοφυλακή τους, ο Βοζίνια δήλωνε παρών. Τα κατορθώματά του τού χάρισαν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα, καθώς πραγματοποίησε μια σειρά από αποκρούσεις στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σταματώντας τους Φεράν Τόρες, Πέδρι και Αϊμερίκ Λαπόρτ.

Εδώ είναι όλα όσα γνωρίζουμε για τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Πού αγωνίζεται ο Βοζίνια;

Ο Βοζίνια αγωνίζεται ως τερματοφύλακας για την Τσάβες (Chaves) στη δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μακράν η μεγαλύτερη σκηνή στην οποία έχει φτάσει, αλλά ο Βοζίνια ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του με την Μπατούκε (Batuque FC), προτού πάρει μεταγραφή για τη Μιντελένσε (CS Mindelense).

Η εμπειρία του βετεράνου παίκτη προέρχεται από το πλήθος των συλλόγων που έχει εκπροσωπήσει – από την Προγκρέσο στην Ανγκόλα, στη Ζίμπρου Κισινάου στη Μολδαβία, τη Ζιλ Βισέντε στην Πορτογαλία, την ΑΕΛ Λεμεσού στην Κύπρο και την Τρέντσιν στη Σλοβακία, προτού καταλήξει στην Τσάβες.

Είναι το Βοζίνια το πραγματικό του όνομα;

Όχι, το Βοζίνια είναι ένα παρατσούκλι για τον Ζοσιμάρ Ζοζέ Εβόρα Ντίας.

Προήλθε από τους παππούδες του, με τους οποίους περνούσε τον περισσότερο χρόνο του, καθώς ο πατέρας του ήταν στον στρατό και η μητέρα του εργαζόταν.

Το όνομα είναι απόλυτα ταιριαστό, καθώς σημαίνει «γιαγιάκα» στα πορτογαλικά. Από τη γενέτειρά του, το Σάο Βισέντε στο Πράσινο Ακρωτήριο, το «Βοζίνια» είναι το όνομα που αναγράφεται στη φανέλα του καθ' όλη τη διάρκεια της νομαδικής του πορείας σε διάφορους συλλόγους της Αφρικής και της Ευρώπης.

«Όταν έφτασα στην Ανγκόλα, υπήρχε ένας άλλος τερματοφύλακας που ονομαζόταν Ζοσιμάρ και είπα: «Δεν πρόκειται να γράψω Ζοσιμάρ ΙΙ στη φανέλα». Αφού όλοι με ήξεραν ως Βοζίνια στο Πράσινο Ακρωτήριο, αυτό θα ήμουν», δήλωσε στη FIFA σε συνέντευξή του νωρίτερα φέτος.

Τι δήλωσε ο Βοζίνια μετά τον αγώνα;

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου ξέσπασε σε δάκρυα μετά τα κατορθώματά του και το παραμυθένιο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Πολύ περήφανος… Είναι τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη χώρα μου», δήλωσε ο Βοζίνια στους δημοσιογράφους για το νησιωτικό του έθνος, το οποίο είναι το τρίτο μικρότερο κράτος που έχει προκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Έκλαψα επειδή μεγάλωσα με τους παππούδες μου και, δυστυχώς, δεν ήταν εδώ. Πέθαναν λίγα χρόνια πριν, και είχαν κάνει τα πάντα για μένα και τη ζωή μου», πρόσθεσε.

«Επίσης, η μητέρα μου δεν κατάφερε να είναι εδώ λόγω της βίζας. Δεν προλάβαμε να μαζέψουμε τα χρήματα για τη βίζα εγκαίρως, και θα ήθελα πολύ να βρίσκεται εδώ».

Είναι ο Βοζίνια παγκοσμίως διάσημος τώρα;

Ναι, από κάθε άποψη.

Οι ακόλουθοι του τερματοφύλακα στο Instagram εκτινάχθηκαν από τις μετριοπαθείς 500.000 σε πάνω από 6 εκατομμύρια μέσα σε λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα με την Ισπανία.

Η αθόρυβη αλλά εξαιρετική του εμφάνιση βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης σκηνής του κόσμου, για να τη δουν όλοι.

Ο Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου, Πολ Πογκμπά, εξέφρασε την αποθέωσή του για τον Βοζίνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον αγώνα.

«Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι πραγματικά κάτι άλλο, ουάου», έγραψε.

The Cape Verde goalkeeper is really something, waaaaw — Paul Pogba (@paulpogba) June 15, 2026

Πηγή: skai.gr

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