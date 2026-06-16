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Μουντιάλ 2026: Το εκτός πραγματικότητας στατιστικό του Πράσινου Ακρωτηρίου στην ισοπαλία με την Ισπανία

Οι παίκτες του Μπουμπίστα αμύνθηκαν σε όλο το παιχνίδι με έναν τρόπο που δεν πρέπει να έχει επαναληφθεί στην ιστορία των Μουντιάλ - Διαβάστε τι κατάφεραν

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Πράσινο Ακρωτήρι

Με μια φοβερή επίδοση συνόδευσε την ιστορική ισοπαλία στο Μουντιάλ του 2026 με την Ισπανία, η Εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Παρόλο που βρίσκονταν από νωρίς σε θέση άμυνας, οι παίκτες του Μπουμπίστα δεν επιστράτευσαν βρώμικο παιχνίδι για ν’ αντιμετωπίσουν τον πολύ ισχυρότερο αντίπαλό τους.

Μπορεί, λοιπόν, οι πρωταθλητές Ευρώπης να είχαν την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 74%, ωστόσο τους έκαναν μόλις ένα φάουλ σε ολόκληρο το παιχνίδι!

Στατιστικό αν μη τι άλλο εντυπωσιακό, καθώς είναι ο μικρότερος αριθμός φάουλ που έχει καταγραφεί από ομάδα σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Ισπανία
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