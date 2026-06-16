Με μια φοβερή επίδοση συνόδευσε την ιστορική ισοπαλία στο Μουντιάλ του 2026 με την Ισπανία, η Εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Παρόλο που βρίσκονταν από νωρίς σε θέση άμυνας, οι παίκτες του Μπουμπίστα δεν επιστράτευσαν βρώμικο παιχνίδι για ν’ αντιμετωπίσουν τον πολύ ισχυρότερο αντίπαλό τους.

Μπορεί, λοιπόν, οι πρωταθλητές Ευρώπης να είχαν την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 74%, ωστόσο τους έκαναν μόλις ένα φάουλ σε ολόκληρο το παιχνίδι!

Στατιστικό αν μη τι άλλο εντυπωσιακό, καθώς είναι ο μικρότερος αριθμός φάουλ που έχει καταγραφεί από ομάδα σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966.

Πηγή: skai.gr

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