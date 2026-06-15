Το μεγάλο μπαμ στο Μουντιάλ του 2026 έγινε. Το Πράσινο Ακρωτήρι έπαιξε καταπληκτική άμυνα σε όλο το 90λεπτο και κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 0-0 από τη φλύαρη Ισπανία, που πίεσε λίγο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν απογοητευτική.

Όπως αναμενόταν, η Ισπανία από τα πρώτα... δευτερόλεπτα του αγώνα είχε την κατοχή και κυκλοφορούσε την μπάλα έξω από την περιοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου που ήταν εξαιρετικά οργανωμένο τακτικά στο αμυντικό κομμάτι. Στο 6' η σέντρα του Πέδρι κατέληξε σε σουτ, αλλά ο Βοσίνια έλεγξε την πορεία της μπάλας, με τη συρτή προσπάθεια του χαφ της Μπαρτσελόνα στο 15' να μην δημιουργεί πρόβλημα στον 40χρονο τερματοφύλακα.

Η εικόνα του πρώτου ημιώρου ήταν οι παίκτες της Ισπανίας να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, αλλά μην μπορούν να βρουν τον τρόπο να διασπάσουν την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα των τυπικά φιλοξενούμενων. Έτσι, η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη στιγμή της Ισπανίας ήρθε στο 39' και ήταν διπλή! Ο Κουκουρέγια έσπασε στον Φεράν που η προβολή του χτύπησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Βοσίνια είπε «όχι» στην κεφαλιά του Ογιαρθάμπαλ, διώχνοντας σε κόρνερ.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε πίεζε για να βρει το γκολ, με τον Βοσίνια να αποκρούει το τελείωμα του Φεράν στο 45' από το συρτό γύρισμα του Κουκουρέγια στα αριστερά. Ο Βοσίνια είχε εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή του πρώτου μέρους, καθώς στο 45'+2' προχώρησε σε μια ακόμη απόκρουση, διώχνοντας σε κόρνερ την κεφαλιά του Λαπόρτ, η οποία ήταν η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου που ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 48’ και το 51’ είχε δύο σουτ εκτός περιοχής, που κατέληξαν εκτός εστίας και δεν απείλησαν την εστία του Βοσίνια, με τον παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν να απειλεί με το κεφάλι στο 56’ αλλά ο 40χρονος γκολκίπερ ήταν ξανά εκεί.

Στο 61’ το Πράσινο Ακρωτήρι προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, με τον Μπουμπίστα να θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του που είχε τρέξει πάρα πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 70’ ήταν η σειρά του Ντε Λα Φουέντε να φέρει παίκτες από τον πάγκο, με τον Λαμίν Γιαμάλ (που δεν ήταν 100% έτοιμος για μετά τον τραυματισμό του για την αρχική ενδεκάδα) να κάνει το ντεμπούτο σε Μουντιάλ και στο 73' συνεργάστηκε με τον Γιορέντε που έστρωσε στον Μερίνο, αλλά το τελείωμα του τελευταίου έφυγε άουτ.

Τα λεπτά περνούσαν, η Ισπανία γκολ δεν έβρισκε και η κεφαλιά του Κουκουρέγια στο 82' δεν δημιούργησε πρόβλημα στον Βοσίνια που μπλόκαρε. Έτσι, στα πέντε λεπτά του επιπλέον χρόνου το Πράσινο Ακρωτήρι δεν λύγισε και διατήρησε το 0-0 υποχρεώνοντας σε γκέλα-σοκ την Ισπανία!

Πηγή: skai.gr

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