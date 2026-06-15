Νούνιες: «Ελπίζω να είναι έτοιμος ο Ντίας για την πρεμιέρα»

Την ελπίδα να είναι διαθέσιμος ο Ρούμπεν Ντίας για την πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό την Τετάρτη (18/6), εξέφρασε ο Ματέους Νούνες. Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι προπονήθηκε τη Δευτέρα (15/6) ατομικά για λόγους που δεν έγιναν γνωστοί, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις των Πορτογάλων ενόψει της αναμέτρησης του 11ου ομίλου.

«Προφανώς θέλουμε να είναι παρών σε κάθε παιχνίδι, γιατί είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Είναι ένας από τους ηγέτες της Εθνικής, με έντονη παρουσία τόσο στα αποδυτήρια όσο και εκτός αυτών. Ελπίζω να είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι και για όλη τη συνέχεια του Μουντιάλ», δήλωσε ο Νούνες.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που δέχθηκε η αποστολή της Πορτογαλίας για την προετοιμασία της στη Φλόριντα και τις επισκέψεις στην παραλία.

«Ήταν μέρος του προγράμματός μας από την αρχή. Πηγαίνουμε το πρωί στην παραλία για να προσαρμοστούμε στις κλιματικές συνθήκες. Παίζω όλη τη χρονιά στο Μάντσεστερ και η διαφορά σε ήλιο και θερμοκρασία είναι μεγάλη. Δεν σημαίνει ότι περνάμε περισσότερο χρόνο στην παραλία παρά στις προπονήσεις. Το απόγευμα προπονούμαστε κανονικά κάθε μέρα», υπογράμμισε.

Ο 27χρονος άσος τόνισε ακόμη πως αισθάνεται εξίσου άνετα τόσο ως κεντρικός μέσος όσο και ως μπακ, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί σε αρκετές διαφορετικές θέσεις.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιλογή του να εκπροσωπήσει την Πορτογαλία αντί της Βραζιλίας, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Νιώθω και Πορτογάλος και Βραζιλιάνος. Όμως ποδοσφαιρικά οφείλω περισσότερα στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω αυτό που είμαι σήμερα και είμαι πολύ περήφανος που επέλεξα να αγωνιστώ με την εθνική της ομάδα», ανέφερε ο Νούνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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