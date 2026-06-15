Η Γαλλία δεν θέλει απλώς να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026. Θέλει να στείλει μήνυμα. Ένα μήνυμα προς τους αντιπάλους της, προς τους φιλάθλους της και προς ολόκληρη τη διοργάνωση ότι παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ισοπαλία της Βραζιλίας στην πρεμιέρα της με το Μαρόκο λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι στο υψηλότερο επίπεδο δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Για τον Ντιντιέ Ντεσάν, η αναμέτρηση με τη Σενεγάλη αποτελεί την ιδανική ευκαιρία ώστε οι «Μπλε» να επιβάλουν από νωρίς την παρουσία τους στη διοργάνωση και να παρουσιάσουν το πρόσωπο που φιλοδοξούν να έχουν σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Τέσσερα χρόνια μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή, η Γαλλία επιστρέφει με διάθεση ρεβάνς αλλά και με μια σαφή αγωνιστική φιλοσοφία. Αυτή τη φορά, η έμφαση δίνεται περισσότερο από ποτέ στην επιθετική ανάπτυξη και στη δημιουργία.

Ο Μπαπέ στο επίκεντρο

Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ολόκληρο το αγωνιστικό πλάνο του Ντεσάν, αυτός είναι ο Κιλιάν Μπαπέ.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας αναμένεται να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, σε έναν ρόλο που του επιτρέπει να βρίσκεται διαρκώς κοντά στην αντίπαλη περιοχή και να αξιοποιεί στο μέγιστο το μεγαλύτερο προσόν του: την ικανότητα στο σκοράρισμα.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Ο Ντεσάν θεωρεί ότι τοποθετώντας τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στο κέντρο της επίθεσης η ομάδα αποκτά μεγαλύτερη απειλή μέσα στην περιοχή, ενώ παράλληλα περιορίζονται οι αμυντικές υποχρεώσεις του παίκτη όταν η Γαλλία δεν έχει την κατοχή της μπάλας.

Ο Μπαπέ θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην επίθεση, έχοντας πίσω του ποδοσφαιριστές με δημιουργία, ταχύτητα και ποιότητα που μπορούν να τον τροφοδοτήσουν συνεχώς.

Δημιουργία, ταχύτητα και πολλαπλές λύσεις

Το επιθετικό πλάνο της Γαλλίας βασίζεται στην κίνηση χωρίς την μπάλα, στις εναλλαγές θέσεων και στη δημιουργία υπεραριθμιών στα άκρα.

Ο Μίκαελ Ολίζε θεωρείται βέβαιος για τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, έχοντας δείξει εξαιρετική κατάσταση στα τελευταία φιλικά παιχνίδια. Η δημιουργικότητά του, η ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και η ποιότητα στις στημένες φάσεις τον καθιστούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Ντεσάν.

Στην αριστερή πλευρά, ο Ντεζιρέ Ντουέ φαίνεται να έχει προβάδισμα έναντι του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Ο νεαρός άσος προσφέρει μεγαλύτερη τακτική ισορροπία, ενώ οι κινήσεις του προς τον άξονα ανοίγουν χώρους για τις συνεχείς προωθήσεις του Τεό Ερναντέζ.

Παράλληλα, η παρουσία παικτών όπως ο Ραγιάν Τσερκί και ο Μάρκους Τουράμ δίνει στον Γάλλο τεχνικό επιπλέον επιλογές κι ευελιξία κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ισορροπία και στην άμυνα

Παρά τη σαφή επιθετική προσέγγιση, ο Ντεσάν γνωρίζει ότι η επιτυχία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο απαιτεί και αμυντική σταθερότητα.

Γι΄ αυτόν τον λόγο, η επιστροφή του Γουίλιαμ Σαλιμπά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο αμυντικός της Άρσεναλ αναμένεται να συνθέσει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Νταγιό Ουπαμεκανό, καθώς η ταχύτητα και η ικανότητά τους να καλύπτουν χώρους κρίνονται απαραίτητες απέναντι σε μια Σενεγάλη που αναμένεται να ψάξει τις αντεπιθέσεις.

Στη μεσαία γραμμή, ο Ορελιέν Τσουαμενί προβάλλει ως ο παίκτης που θα πλαισιώσει τον Αντριέν Ραμπιό, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην ανασταλτική λειτουργία και την ανάπτυξη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη: η Γαλλία δεν σκοπεύει να περιμένει τους αντιπάλους της. Θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της, να κυριαρχήσει μέσω της ποιότητας και να αξιοποιήσει το πλούσιο επιθετικό της ταλέντο.

Και στο επίκεντρο όλων βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο αρχηγός, ο ηγέτης και ο παίκτης από τον οποίο οι Γάλλοι περιμένουν να τους οδηγήσει ξανά μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Πηγή: skai.gr

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