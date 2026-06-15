Μουντιάλ 2026: Το τρελό όνειρο του Ναγκατόμο

Ένας αρχηγός που δεν παίζει, ένας «σαμουράι» δίχως όρια. Ο Γιούτο Ναγκατόμο φαντάζεται ότι το πέμπτο Μουντιάλ της καριέρας του, το τελευταίο πριν από τη συνταξιοδότησή του, θα μπορούσε να γίνει θρυλικό: «Πιστεύω ότι η Ιαπωνία μου μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος και ίσως να κερδίσει».

Σχεδόν στα 40 του (θα γίνει τον Σεπτέμβριο) πανηγύρισε σαν παιδί από τον πάγκο μετά την ισοφάριση απέναντι στην Ολλανδία (2-2), στο Ντάλας. Αυτές τις μέρες, ο Ναγκατόμο και άλλοι είναι γεμάτοι συγκίνηση για μια Εθνική ομάδα που κράτησε την Ολλανδία στην ισοπαλία μετά από ένα σερί έξι φιλικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της νίκης με 1-0 στο Γουέμπλεϊ εναντίον της Αγγλίας.

Στο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο τερματοφύλακας της Πάρμα, Σουζούκι, δέχτηκε δύο γκολ, αφού οι «Μπλε Σαμουράι» είχαν περάσει πέντε αγώνες χωρίς να δεχτούν τέρμα. Αλλά οι αποκρούσεις του, ιδιαίτερα στις προσπάθειες του Μάλεν, σε μια επανάληψη του πρόσφατου αγώνα της Serie A εναντίον της Ρόμα, απέδειξαν ότι η Ιαπωνία είναι δυνατή σε κάθε τομέα.

Λίγα εκθαμβωτικά αστέρια στις τάξεις της, αλλά μεγάλη φλόγα. «Ποτέ δεν ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί», λένε και γράφουν τα μέσα ενημέρωσης του Τόκιο, που συρρέουν στην Αμερική, από κοινού.

Ο Κούμαν μπορεί να καταραστεί την κακή του τύχη, καθώς τα γκολ των Νακαμούρα και Καμάντα ήταν αποτέλεσμα ατυχών εξοστρακισμών, ωστόσο, ο βετεράνος συνάδελφός του, Μοριγιάσου, έκανε μερικές εξαιρετικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του Ογκάουα, ο οποίος ισοφάρισε με κεφαλιά σε 2-2.

Συνολικά, η Ιαπωνία φαίνεται να έχει βρει μια αξιοσημείωτη συλλογική ισορροπία. Διαχειρίζεται στιγμές του αγώνα με ωριμότητα κι επιδεικνύει ενδιαφέροντα ατομικά ταλέντα. Ο Κέιτο Νακαμούρα για παράδειγμα, συνονόματος του παίκτη που έπαιξε στη Serie A πριν από πολλά χρόνια με τη Ρετζίνα, προσέγγισε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τόλμη και ποιότητα.

Είναι δεύτερος επιθετικός, αλλά για την Εθνική ομάδα παίζει συχνά αριστερός εξτρέμ. Δεδομένου ότι είναι 26 ετών και αγωνίζεται για τη Ρεμς στη δεύτερη γαλλική κατηγορία, θα μπορούσε να γίνει μεταγραφικός στόχος.

Επιπλέον, ο Αγιάσε Ουέντα, ο σέντερ φορ της Φέγενορντ και πρώτος σκόρερ στο τελευταίο ολλανδικό πρωτάθλημα με 25 γκολ, δεν έχει κάνει ακόμη την πρώτη του εμφάνιση: αν αρχίσει να σκοράρει κι αυτός, οι πιθανότητες της Ιαπωνίας θα αυξηθούν.

Επιστρέφοντας στον Ναγκατόμο, έκλαψε ήδη πριν από την έναρξη του αγώνα για την κλήση του στην Εθνική ομάδα. Ποιος ξέρει λοιπόν πόσα δάκρυα χαράς θα έχυνε αν η ελπίδα του επρόκειτο να πραγματοποιηθεί...

Πηγή: skai.gr

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