Νέα Σμύρνη: Σύλληψη 23χρονου μετά από καταδίωξη

Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου ένας 23χρονος μετά από καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 22:10 στην οδό Αιγαίου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμα σε οδηγό μοτοσυκλέτας να σταματήσει για έλεγχο.

Ωστόσο, εκείνος δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Στη συνέχεια ο 23χρονος στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων παράτησε τη μοτοσυκλέτα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απείθεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.