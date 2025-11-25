Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα που έτρωγε τα αγαπημένα της φαγητά, μαρούλι romaine και φρούτα κάκτων, η αγαπημένη χελώνα Γκαλαπάγκος του Ζωολογικού Κήπου του Σαν Ντιέγκο, Gramma, πέθανε από γηρατειά, σε ηλικία 141 ετών.

Η Gramma ήταν η γηραιότερη κάτοικος του πάρκου και οι ειδικοί φροντίδας την αποκαλούσαν με αγάπη «Βασίλισσα του Ζωολογικού Κήπου».

Η τεράστια και υπεραιωνόβια χελώνα «υπέφερε από οστικές παθήσεις που σχετίζονταν με τα γηρατειά της, οι οποίες επιδεινώθηκαν πρόσφατα πριν υποβληθεί σε ευθανασία, στις 20 Νοεμβρίου», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος.

The beloved Galapagos tortoise named Gramma, the oldest resident of the San Diego Zoo at an estimated 141 years, has died. https://t.co/QlVW9ttIZk — The Associated Press (@AP) November 25, 2025

Η Gramma γεννήθηκε στον φυσικό της βιότοπο και ήρθε στο Σαν Ντιέγκο από τον Ζωολογικό Κήπο του Μπρονξ είτε το 1928 είτε το 1931 ως μέρος της πρώτης ομάδας χελωνών των Γκαλαπάγκος.

Στα 141 της χρόνια, η Gramma έζησε δύο Παγκόσμιους Πολέμους και 20 προέδρους των ΗΠΑ ενώ είχε γίνει η αγαπημένη μασκότ του πάρκου.

«Καθώς ο κόσμος άλλαζε γύρω της, γοήτευε τους επισκέπτες με τη γλυκιά, ντροπαλή προσωπικότητά της» ανέφεραν με θλίψη οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου.

Οι χελώνες των Γκαλαπάγκος μπορούν να ζήσουν για πάνω από 100 χρόνια στην άγρια ​​φύση και σχεδόν διπλάσια σε αιχμαλωσία.

Η γηραιότερη γνωστή χελώνα των Γκαλαπάγκος ονομαζόταν Χάριετ και έζησε στον ζωολογικό κήπο της Αυστραλίας, μέχρι την ηλικία των 175 ετών.

Πηγή: skai.gr

