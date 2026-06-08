Η ακραία ζέστη θα μπορούσε να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου στο Μεξικό, προειδοποίησε σήμερα η γραμματεία του ΟΗΕ για το κλίμα.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 της FIFA, το μεγαλύτερο τουρνουά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο αυξανόμενων επιπέδων ακραίας ζέστης, εξαιτίας της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η γραμματεία του κλίματος κατά την έναρξη μιας δεκαήμερης διάσκεψης για το κλίμα στη Βόνη.

«Αυτή η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει μέρος της ιστορίας του τουρνουά, στο γήπεδο, στις κερκίδες, γύρω από τα γήπεδα και σε όλες τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες».

Ανέφερε ότι περίπου ένας στους τέσσερις αγώνες αναμένεται να διεξαχθεί σε συνθήκες επικίνδυνης ζέστης. Ενώ οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν τουλάχιστον εντατική ιατρική περίθαλψη, οι οπαδοί στα γήπεδα θα πρέπει εν πολλοίς να βρουν μόνοι τους τρόπους να την αντιμετωπίσουν, ανέφερε η γραμματεία.

«Ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος έξω από το γήπεδο. Ζώνες οπαδών, ουρές, διαδρομές μεταφοράς, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και εξωτερικοί εορτασμοί μπορεί να εκθέσουν τον κόσμο σε επικίνδυνη ζέστη επί ώρες».

Οι τηλεθεατές θα παρατηρήσουν επίσης την επίδραση της ζέστης

Αλλά ακόμη κι εκείνοι που θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ στην τηλεόραση θα αντιληφθούν πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ο ρυθμός ορισμένων αγώνων μπορεί να είναι πιο αργός επειδή οι παίκτες θα πρέπει να διατηρήσουν την ενέργειά τους. Αντικαταστάσεις που θα γίνουν νωρίτερα, διαλείμματα για να πιουν νερό οι παίκτες και η χρήση βρεγμένων πετσετών είναι επίσης πιθανά, ανέφερε.

Αμέτρητοι άνθρωποι αγαπούν το ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς τώρα κάνει συχνά πολλή ζέστη, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα Σάιμον Στιλ.

«Κάνει ζέστη και ο καιρός γίνεται όλο και πιο ζεστός», είπε ο Στιλ. «Δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από έναν και πλέον αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το αέριο. Αυτό παγιδεύει τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα».

«Και τώρα το αισθανόμαστε – παντού. Και δεν είναι μόνο τα πράγματα που αγαπάμε, όπως το ποδόσφαιρο και πολλά άλλα αθλήματα που τίθενται υπό ισχυρή πίεση λόγω της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Είναι επίσης πράγματα που χρειαζόμαστε – όπως τα τρόφιμα, καθώς η παγκόσμια υπερθέρμανση πλήττει τις καλλιέργειες και ωθεί προς τα πάνω τις τιμές για όλους», είπε.

Πηγή: skai.gr

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