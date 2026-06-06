Νερό… με χρέωση: Η FIFA αναθεωρεί την απαγόρευση μπουκαλιών στο Μουντιάλ 2026

Η FIFA αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την πολιτική της σχετικά με τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική απαγόρευση των επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι φίλαθλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα μπορούν να εισέρχονται στα γήπεδα έχοντας μαζί τους ένα σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν το ίδιο θα ισχύσει και για τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο Μεξικό.

Η FIFA είχε αρχικά επιτρέψει την είσοδο με άδεια διάφανα πλαστικά μπουκάλια έως ενός λίτρου, ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να τα γεμίζουν από τις βρύσες των σταδίων. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, η σχετική πρόβλεψη αφαιρέθηκε, προκαλώντας αντιδράσεις από φιλάθλους, πολιτικούς και οργανώσεις υποστηρικτών.

Το θέμα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η σωστή ενυδάτωση είναι κρίσιμη τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους ποδοσφαιριστές, καθώς ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την απόδοση.

Παράλληλα, η τιμή ενός μπουκαλιού νερού μέσα στα γήπεδα εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 6 και 9 δολαρίων στις περισσότερες εγκαταστάσεις, γεγονός που αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο δυσαρέσκειας για τους φιλάθλους.

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