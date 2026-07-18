Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, μετά από την έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών με στόχο ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε μια ασταμάτητη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι «οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να αναμένουν "ανάλογες απαντήσεις" εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον της χώρας».

Σειρήνες συναγερμού για drones και πυραύλους ήχησαν στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επλήγησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές καυσίμων.

Ο στρατός της Ιορδανίας ανέφερε επίσης ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς του αναχαίτισαν και κατέρριψαν 10 ιρανικούς πυραύλους που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές από τις αναχαιτίσεις.

Στο Κατάρ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη για να «τιμωρήσουν» τις ΗΠΑ.

«Ήμουν στο κρεβάτι μου, είχα σχεδόν αποκοιμηθεί, όταν άκουσα τον συναγερμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Μπακέρ, 27χρονος υπάλληλος της κυβέρνησης του Σουδάν που ζει στο Κατάρ. «Ήλπιζα ότι θα ήταν πάνω από τη θάλασσα, αλλά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και το σπίτι μου έτρεμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία ότι «αυτός ο πόλεμος διαιωνίζεται».

Παραμένει η κρίση στο Ορμούζ

Και οι δύο πλευρές έστρεψαν τα πυρά τους και κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι επιβάλλουν πλήρη ναυτικό αποκλεισμό, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε πλοία που παραβίασαν τους δικούς του κανόνες ναυσιπλοΐας κατά τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο κύκλο επιθέσεών της, πλήττοντας εγκαταστάσεις παρακολούθησης, εφοδιαστικές υποδομές, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και άλλα μέσα», ανέφερε η CENTCOM σε επίσημη δήλωσή της. «Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε εγρήγορση, αποτελεσματικοί και ετοιμοπόλεμοι», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

CENTCOM l U.S. forces ended the seventh consecutive night of strikes against Iran on July 17 at 9:30 p.m. ET. U.S. Central Command (CENTCOM) hit surveillance sites, military logistics infrastructure, underground weapons storage, and maritime capabilities. U.S. forces employed… pic.twitter.com/zDVBDMipyN — Hexagone Intel (@osinthexagone) July 18, 2026

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το Σάββατο ότι αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες αφαλάτωσης στη νότια ιρανική πόλη Τζασκ, επικαλούμενα τοπικό αξιωματούχο. Ο ίδιος δήλωσε ότι εξαιτίας της επίθεσης διακόπηκε πλήρως η παροχή πόσιμου νερού σε γύρω χωριά.

Με τη σειρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι, στο πλαίσιο επιχείρηση με πυραύλους και drones, εμπόδισαν τη διέλευση τεσσάρων πλοίων από το Ορμούζ, ισχυριζόμενοι πως παραβίαζαν τους κανόνες ναυτιλιακής κυκλοφορίας.

American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους ανάγκασαν τέσσερα εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία, προκειμένου να επιβάλουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν κηρύξει κατά του Ιράν.

Επιπλέον, ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης, ισχυρίστηκαν ότι δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη θαλάσσια ζώνη νότια του Στενού. Ο αμερικανικός στρατός έσπευσε να διαψεύσει την πληροφορία, χαρακτηρίζοντας την αναφορά ψευδή.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims that two oil tankers have exploded in the Strait of Hormuz after hitting mines in the international waterway.



✅ FACT: Like most IRGC claims, this is false. pic.twitter.com/hgdwnc7Kos — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Αναφορές για νεκρούς στο Ιράν - Πλήγματα και στο Ιράκ

Οι αρχές την επαρχία Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNAμέσω Telegram.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορες άλλες περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Οι αρχές της επαρχίας Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: skai.gr

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