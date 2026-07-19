Χανιά: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που τουμπάρει ασθενοφόρο μετά τη σύγκρουση με ΙΧ

Σοκαριστικό βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από τη στιγμή του τροχαίου με τη συμπλοκή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ΙΧ στα Χανιά, που συγκρούστηκαν λίγα μέτρα από το νοσοκομείο της πόλης.

Στο βίντεο του zarpanews, φαίνεται το ασθενοφόρο να συγκρούεται με το ασημί αυτοκίνητο που οδηγούσε η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ του νοσοκομείου, η οποία μόλις είχε σχολάσει από την βάρδιά της και στη συνέχεια να τουμπάρει.

Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν έγινε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των διασωστών φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Πηγή: skai.gr

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