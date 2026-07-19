Δροσιά στα σιντριβάνια αναζητούν τουρίστες και Αθηναίοι λόγω του καύσωνα - Δείτε βίντεο

Με βεντάλιες, ομπρέλες για τον ήλιο και νερά προσπαθούν Αθηναίοι και τουρίστες να πάρουν μια ανάσα από τον καύσωνα που κάνει από σήμερα «ποδαρικό» στη χώρα.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το Σύνταγμα όπου μικροί και μεγάλοι δροσίζονται στο σιντριβάνι της πλατείας.

Η ζέστη είναι ήδη έντονη, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 36°C στην πρωτεύουσα και συνεχίζει να ανεβαίνει, σηματοδοτώντας το επίσημο ποδαρικό του πρώτου καύσωνα για φέτος.

Δείτε βίντεο του Orange Press:

Πηγή: skai.gr

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