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Θάνατος 63χρονης λουόμενης στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

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Ασθενοφόρο σε παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το απόγευμα μία γυναίκα ηλικίας 63 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ανάσυρση 63χρονης υπηκόου Αλβανίας χωρίς τις αισθήσεις της και στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη πνιγμός
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