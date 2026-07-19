Εκκενώθηκαν το αεροδρόμιο και λιμάνι της Ιορδανίας λόγω «αξιόπιστης απειλής», σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Διεθνές Αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία, εκκενώθηκαν λόγω μιας «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», ανακοίνωσε την Κυριακή η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

«Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση προς το αεροδρόμιο ή το λιμάνι. Συνεχίστε να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας των ιορδανικών αρχών» ανέφερε η πρεσβεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής.

Security Alert: U.S. Embassy Amman - July 19. 2026



Due to a specific and credible threat, Jordanian authorities evacuated the international airport and seaport in Aqaba. We strongly advise all Americans to refrain traveling to either the airport or seaport. Continue to follow… pic.twitter.com/POmmwxYVsZ — U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 19, 2026

Πηγή: skai.gr

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