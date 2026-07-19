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Εκκενώθηκαν το αεροδρόμιο και λιμάνι της Ιορδανίας λόγω «αξιόπιστης απειλής», σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύσταση από την πρεσβεία των ΗΠΑ στους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση προς το αεροδρόμιο ή το λιμάνι

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Ακαμπα

Το Διεθνές Αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία, εκκενώθηκαν λόγω μιας «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», ανακοίνωσε την Κυριακή η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

«Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση προς το αεροδρόμιο ή το λιμάνι. Συνεχίστε να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας των ιορδανικών αρχών» ανέφερε η πρεσβεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιορδανία
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