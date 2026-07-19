Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά στην περιοχή Μηλάκι του δήμου Αλιβερίου - Κύμης στην Εύβοια, με τις φλόγες να βρίσκονται κοντά σε οικισμό. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 7 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν υδροφόρες του δήμου Αλιβερίου - Κύμης.

Σύμφωνα με το evima, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους πρόποδες του Ριζόκαστρου κοντά σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

Στις 13:07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3).

Καθ'όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.



Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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