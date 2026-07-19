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Η πρώτη ανάμνηση του Νίκου Ανδρουλάκη από αγώνα Μουντιάλ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκφράζει την επιθυμία ποδοσφαιρικά να κερδίσει η Αργεντινή, αν και δηλώνει πως πολιτικά είναι με την Ισπανία

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Ανδρουλάκης

Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ διηγείται την πρώτη του ανάμνηση από αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Επίσης, εκφράζει την επιθυμία ποδοσφαιρικά να κερδίσει η Αργεντινή, αν και δηλώνει πως πολιτικά είναι με την Ισπανία.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο TikTok: 

@nikos.androulakis

Ο πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε!

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Μουντιάλ 2026
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