Η πρώτη ανάμνηση του Νίκου Ανδρουλάκη από αγώνα Μουντιάλ

Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ διηγείται την πρώτη του ανάμνηση από αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Επίσης, εκφράζει την επιθυμία ποδοσφαιρικά να κερδίσει η Αργεντινή, αν και δηλώνει πως πολιτικά είναι με την Ισπανία.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο TikTok:

@nikos.androulakis Ο πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε! ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Πηγή: skai.gr

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