Το τέλος της πορείας της Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 αποτέλεσε και το τελευταίο κεφάλαιο στη συνεργασία του Κιλιάν Εμπαπέ με τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των «Τρικολόρ».

Ο Γάλλος σταρ αποχαιρέτησε τον ομοσπονδιακό τεχνικό, με ένα συγκινητικό μήνυμα, καθώς αναμένεται να αποχωρίσει από τον πάγκο της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του μικρού τελικού κόντρα στην Αγγλία.

Η αποχώρηση του Ντεσάν κλείνει έναν μεγάλο κύκλο 14 χρόνων για τη Γαλλία, με τον Εμπαπέ να χάνει την ευκαιρία να πανηγυρίσει ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο υπό τις οδηγίες του ανθρώπου που τον ανέδειξε ως ηγέτη της νέας εποχής των «Τρικολόρ».

Μέσα από την ανάρτηση του ο 28χρονος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης απολογήθηκε μεταξύ άλλων στον σπουδαίο προπονητή για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε αυτός και οι συμπαίκτες του να του χαρίσουν μια πιο όμορφη αυλαία στην καριέρα του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός.

Εσύ που μας πρόσφερες τόσα πολλά.

Έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε.

Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια όλα όσα πρόσφερες αυτά τα 14 χρόνια, καθώς υπήρξες ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της αναγέννησης αυτής της ομάδας. Δεν εκτίμησαν όλοι πάντοτε το πραγματικό σου μεγαλείο, όμως ο χρόνος και η ιστορία θα το κάνουν.

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο υψηλότερο επίπεδο για τόσα χρόνια.

Νιώθω προνομιούχος που στάθηκα δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της χώρας μας και θα κρατώ μόνο υπέροχες αναμνήσεις από όλα όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί.

Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στο νέο σου ξεκίνημα και, για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες σε αυτή τη φανέλα, η οποία σημαίνει τόσα πολλά για όλους μας», έγραψε ο Εμπαπέ, αναλογιζόμενος πως ακόμα κι αν η Γαλλία κατακτήσει την τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η πικρία θα είναι το συναίσθημα που θα κυριαρχήσει τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον προπονητή του».

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

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