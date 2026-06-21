Ο Ισημερινός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με το Κουρασάο για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ελόι Ρουμ εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο έμπειρος τερματοφύλακας πραγματοποίησε σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων και χάρισε στην ομάδα της Καραϊβικής τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρά την απόλυτη κυριαρχία του Ισημερινού, τα 28 τελειώματα και τις τρεις προσπάθειες στο δοκάρι, οι παίκτες του Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στο Κάνσας Σίτι.

Ο Ρουμ κατέβασε ρολά

Ο Ισημερινός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε από τα πρώτα λεπτά. Ο Μόισες Καϊσέδο βρήκε με εξαιρετική βαθιά μπαλιά τον Ένερ Βαλένσια, όμως ο Ρουμ βγήκε νικητής στο τετ α τετ, δίνοντας το πρώτο δείγμα της μεγάλης βραδιάς που θα ακολουθούσε.

Οι Νοτιοαμερικανοί συνέχισαν να πιέζουν, δημιουργώντας διαδοχικές ευκαιρίες, όμως ο τερματοφύλακας του Κουρασάο βρισκόταν συνεχώς στη σωστή θέση. Όσο περνούσε η ώρα, η πίεση αυξανόταν, αλλά το αποτέλεσμα παρέμενε αμετάβλητο.

Το Κουρασάο άντεξε στην καταιγίδα

Η ομάδα της Καραϊβικής προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους χώρους που άφηνε ο Ισημερινός και είχε τις δικές της καλές στιγμές με τους Μπακούνα και Λοκάντια, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Ο Ισημερινός πολιόρκησε την περιοχή του Ρουμ, χτύπησε τρεις φορές το δοκάρι και έφτασε κοντά στο γκολ με κεφαλιά του Βαλένσια στα τελευταία λεπτά, όμως ο τερματοφύλακας του Κουρασάο συνέχισε να αποκρούει τα πάντα.

Με 15 αποκρούσεις, μία λιγότερη από το ιστορικό ρεκόρ του Τιμ Χάουαρντ σε αγώνα Μουντιάλ, ο Ρουμ υπέγραψε μία από τις κορυφαίες τερματοφυλακικές εμφανίσεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ανοιχτή η μάχη της πρόκρισης

Η ισοπαλία εξασφάλισε στη Γερμανία την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και την πρόκριση στη φάση των «32», ενώ άφησε ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς για τις υπόλοιπες τρεις ομάδες.

Ο Ισημερινός έχασε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί σε θέση ισχύος, ενώ το Κουρασάο πανηγύρισε έναν ιστορικό βαθμό που του επιτρέπει να συνεχίσει να ελπίζει στην πρόκριση.

MVP

Ο Ελόι Ρουμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο πραγματοποίησε 15 αποκρούσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του απέναντι σε έναν καταιγιστικό Ισημερινό.

Οι ενδεκάδες

Ισημερινός (Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε): Γκαλίντες, Ορδόνιες, Τόρες, Ινκαπιέ, Εστινιάν, Καϊσέδο, Βίτε, Πλάτα, Σαρμιέντο, Μίντα, Βαλένσια.

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Γκάουαρι, Ντόικστεελ, Μαρτίνα, Φαν Άιντεν, Μπακούνα, Αντράντε, Φέλιντα, Αντονίσε, Λοκάντια, Καστάνερ.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αμπντουλάχ Χασάν Μοχάμεντ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

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