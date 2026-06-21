Undav uber alles! Σε ένα συναρπαστικό ματς με τρομερή διακύμανση, Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού έπαιξαν τα… ρέστα τους για την κορυφή του πέμπτου ομίλου, με τα «πάντσερ» να χαμογελούν στο φινάλε! Αιτία ήταν ο τρομερός Ντενίζ Ουντάβ! Ο στράικερ της Στουτγκάρδης ήρθε από τον πάγκο και κατάφερε μόνος του να γυρίσει το ματς, με δυο γκολ, αφήνοντας με το «αχ» τους Αφρικανούς που προηγήθηκαν στο 30' χάρη σε γκολ του Κεσιέ (2-1).

Τρομερός ο 30χρονος φορ, που έσωσε τη Γερμανία των δυο ακυρωθέντων τερμάτων και, μετά την επτάρα στο Κουρασάο, της εξασφάλισε πρωτιά και πρόκριση.

Άδικο, βάσει εικόνας, το αποτέλεσμα, καθώς η Ακτή Ελεφαντοστού όρθωσε το ανάστημά της κόντρα στο σύνολο του Νάγκελσμαν και κάλλιστα θα μπορούσε να είχε πάρει πολλά περισσότερα από το συγκεκριμένο παιχνίδι!

Το ματς:

Mε ένα σουτ του Χάβερτς, το οποίο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Φοφανά, άρχισε το ματς στο Τορόντο. Η Γερμανία είχε στο πρώτο διάστημα τον έλεγχο της μπάλας, την οποία κυκλοφορούσε δίχως να απειλεί, ώσπου ήρθε το δέκατο λεπτό.

Γρήγορη φάση από τα δεξιά, με τον Ενμέτσα να παίρνει μέτρα και να περνά την μπάλα στον Κίμιχ. Εκείνος έκανε τη σέντρα με στόχο τον Χάβερτς, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Φοφανά έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε. Οι Αφρικανοί ανέβασαν στροφές και προσπάθησαν δύο φορές να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, αλλά δίχως αξιώσεις.

Η επόμενη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 18', όταν ο Μουσιάλα από τα αριστερά συνέκλινε και έκανε σουτ με το δεξί, όμως η μπάλα έφυγε λίγο άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, και συγκεκριμένα στο 22', ο Πάβλοβιτς σκόραρε για τα «πάντσερ», όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο χαφ της Μπάγερν υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ πάνω στον Φοφανά, με αποτέλεσμα το τέρμα να ακυρωθεί.

Το σοκ και η αλλαγή του μομέντουμ

Η υπεροχή της Γερμανίας δεν μετουσιώθηκε σε γκολ και, λίγο μετά το hydration break, η Ακτή Ελεφαντοστού φρόντισε να… τιμωρήσει τα «πάντσερ». Καταπληκτική ενέργεια του Ντιομαντέ από τα αριστερά και γύρισμα στην περιοχή· ο Ντιαλό δεν κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη προσπάθεια, όμως στην επαναφορά ο Κεσιέ πλάσαρε σωστά και άνοιξε το σκορ!

Οι Γερμανοί έδειξαν να τα χάνουν μετά το 1-0 και στο 38' λίγο έλειψε να το πληρώσουν ακριβότερα, καθώς μετά από κόντρα ο Ντιομαντέ έβγαλε πάσα στον Μπονί. Εκείνος πλάσαρε, αλλά ο Νόιερ μπλόκαρε εύκολα.

Ακόμη μια «κρυάδα» και η μισή δουλειά έγινε

Στην αμέσως επόμενη φάση η Γερμανία είχε νέο ακυρωθέν γκολ, όταν ο Μουσιάλα έκλεψε με φάουλ την μπάλα, η οποία στο τελικό στάδιο έφτασε στον Χάβερτς που σκόραρε. Το τέρμα όμως του Γερμανού δεν μέτρησε, με την Ακτή να έχει κάνει τη… μισή δουλειά πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0.

Με τον Νάγκελσμαν να ρίχνει στο ματς τον Ρίντιγκερ αντί του τραυματία Σλότερμπεκ ξεκίνησε η Γερμανία στο δεύτερο μέρος, όμως η αφρικανική ομάδα μπήκε πολύ πιο ορεξάτη και διατεθειμένη να τελειώσει το ματς.

Στο 50' η Ακτή απείλησε, με τον Μπονί στην περιοχή να γυρίζει στον Κεσιέ, ο οποίος προσπάθησε το σουτ, αλλά ο Τα έβαλε την κόντρα και ο Νόιερ μπλόκαρε. Αμέσως μετά, όμως, οι «πορτοκαλί» έφτασαν κοντά στο 2-0. Ο απίθανος Ουλάι πέρασε στο κέντρο με αριστοτεχνικό τρόπο δύο Γερμανούς, άνοιξε δεξιά στον Μπονί που είχε τραβηχτεί, πήρε ξανά την μπάλα και έκανε το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Νόιερ.

Η αφρικανική ομάδα είχε «κλειδώσει» τη Γερμανία, η οποία μόνο μέσω στατικών φάσεων μπορούσε να δημιουργήσει κάποια συνθήκη προς την εστία του Φοφανά. Εκείνος, σε συνεργασία με τους υψηλόσωμους αμυντικούς του, καθάριζε κάθε μπάλα.

Η παρέμβαση του πάγκου που έφερε την ισοφάριση

Ο Νάγκελσμαν, βλέποντας την ομάδα του να μην έχει δυνάμεις, προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, με τους Λούελινγκ, Αμίρι και Γιουντάβ να μπαίνουν στο ματς προκειμένου να φρεσκάρουν μεσοεπιθετικά τα «πάντσερ». Και πράγματι, αυτό συνέβη: Η Γερμανία ανέβασε στροφές και στο 68' ήρθε το 1-1, με τους δύο τελευταίους να είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Αμίρι από τα δεξιά έκανε μια καταπληκτική σέντρα και ο Γιουντάβ, κινούμενος παράλληλα, πρόλαβε να τοποθετηθεί σωστά και να πλασάρει εξαιρετικά τον Φοφανά για το 1-1!

Τρελό φινάλε και λυτρωτής Ουντάβ

Το ματς έχασε την έντασή του, αλλά και τις θεαματικές στιγμές του για μεγάλο διάστημα, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο και να μην ρισκάρουν ιδιαίτερα, γνωρίζοντας ότι η πρώτη θέση δίνει ισχυρό πλεονέκτημα. Όμως από το 85' και έπειτα η μπάλα… ρόλαρε συνεχώς και οι προϋποθέσεις ήταν εκατέρωθεν καλές για το τελικό χτύπημα. Στο 86' ο Γιουντάβ προσπάθησε με ένα σουτ να απειλήσει, αλλά ο Φοφανά μπλόκαρε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ένα πολύ κακό κοντρόλ του Αντινγκρά, μετά από υπέροχη πάσα του Πεπέ, του στέρησε την ευκαιρία να σκοράρει και να ρίξει τη Γερμανία στο καναβάτσο.

Όμως στο 90'+3' ο Ντενίζ Ουντάβ ήταν αυτός που έκρινε το ματς! Ο στράικερ της Στουτγκάρδης, τοποθετημένος σωστά στην περιοχή, υποδέχθηκε με υπέροχο τρόπο την μπάλα, έκανε το τέλειο πλασέ και σκόραρε για το 2-1, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στη Γερμανία κόντρα σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο!

Οι ενδεκάδες του ματς:

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46' Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60' Αμίρι), Βιρτζ, Σανέ (60' Λέβελινγκ), Μουσιάλα (60' Ουντάβ), Χάβερτς (85' Γκορέτσκα)

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φαέ): Φοφανά, Σινγκό (82' Ντουέ), Κοσουνού, Αγκμπαντού, Κόναν, Κεσί, Σανγκαρέ (75' Φοφανά), Ντιαλό (75' Αντιγκρά), Ντιομαντέ (85' Πεπέ), Μπονί (75' Γκεσάν), Ιναό Ουλαΐ

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