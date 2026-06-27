Η απόλυτη Γαλλία με μυθικό Ντεμπελέ σκούπισε τα… δεύτερα της Νορβηγίας και κλείδωσε την κορυφή

Φοβερή και τρομερή Γαλλία εκμεταλλεύτηκε τις αμέτρητες αλλαγές στην 11άδα της Γαλλίας και με τον φονικό Ουσμάν Ντεμπελέ να πετυχαίνει χατ τρικ μέσα σε μόλις 25 λεπτά (7’, 20’, 32’) και τον Ντουέ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+4' οι «τρικολόρ» κλείδωσαν πανηγυρικά την 1η θέση του 9ου ομίλου.

Ακόμη και με τα… δεύτερα η Νορβηγία κατάφερε να γίνει αρκετά ανταγωνιστική, ωστόσο το αστείρευτο ταλέντο της Γαλλίας δεν της επέτρεψε να πάρει τίποτα από το παιχνίδι.

Η ομάδα του Ντεσάμπ με το απόλυτο 3/3 δείχνει πως και σε αυτό το Μουντιάλ είναι αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει και να φτάσει μέχρι τέλους, με σκοπό να κάτσει ξανά στον θρόνο του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μετά από ένα διάλλειμα μία 4ετίας.

Η Γαλλία μπήκε με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και μόλις στο 1ο λεπτό άγγιξε το γκολ, όταν ο Εμπαπέ εισέβαλε στην περιοχή της Νορβηγίας και με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Σέλβικ. Η πίεση των «τρικολόρ» συνεχίστηκε και τρία λεπτά αργότερα ο Κονέ έκανε εξαιρετικό κοντρόλ μέσα στην περιοχή, εκτέλεσε με τη μία, όμως ο Νορβηγός τερματοφύλακας αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Το γκολ, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Στο 7', ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε την μπάλα, άδειασε με εντυπωσιακές κινήσεις την άμυνα της Νορβηγίας και με έναν κεραυνό νίκησε τον Σέλβικ για το 1-0, βάζοντας από νωρίς τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση.

Η Νορβηγία προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Θόρστβεντ να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά στο 11', αλλά ο Μενιάν μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Η καλύτερη στιγμή των Σκανδιναβών ήρθε στο 14', όταν ο Λάρσεν κοντρόλαρε με δύσκολο τρόπο την μπάλα και βρέθηκε σχεδόν μόνος απέναντι από τον Γάλλο τερματοφύλακα. Ωστόσο, το τελείωμά του ήταν άστοχο, με την μπάλα να περνά αρκετά μέτρα έξω.

Στο 20ο λεπτό ο Ντεμπελέ χτύπησε ξανά. Ο άσος της Παρί μετέφερε την μπάλα για αρκετά μέτρα, συνέκλινε από τα δεξιά και με ένα τρομερό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας ακόμη ένα γκολ υψηλής κλάσης για το 2-0.

Η απάντηση της Νορβηγίας ήταν άμεση. Ένα λεπτό αργότερα και συγκεκριμένα στο 21ο λεπτό, ο Σέλντρουπ βρήκε με ωραία πάσα τον Άσγκαρντ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της γαλλικής άμυνας και με ψύχραιμο πλασέ μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Παρ' όλα αυτά, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα είχε ακόμη μία στιγμή μαγείας να προσφέρει. Στο 32', ο Ντεμπελέ πέρασε ξανά όποιον βρήκε μπροστά του και με υποδειγματικό πλασέ με το αριστερό ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ-τρικ, διαμορφώνοντας το 3-1 για τη Γαλλία.

Ο Γάλλος εξτρέμ, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να ξεχωρίσει στη διοργάνωση, πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση στο Μουντιάλ, θυμίζοντας σε όλους γιατί θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς επιθετικούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ σαφώς είναι και ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας.

Η Νορβηγία μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49' κέρδισε πέναλτι, όταν ο Μπομπ άδειασε με εντυπωσιακή ενέργεια τον Ερναντέζ, ο οποίος στην προσπάθειά του να τον ανακόψει τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής δεν δίστασε να δείξει την άσπρη βούλα.

Ένα λεπτό αργότερα, όμως, ο Μάικ Μενιάν φώναξε «παρών». Ο Λάρσεν ανέλαβε την εκτέλεση, επιλέγοντας ένα χαλαρό πλασέ, όμως ο Γάλλος τερματοφύλακας έπεσε σωστά στη γωνία του και απέκρουσε εντυπωσιακά, κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η απάντηση της Γαλλίας ήρθε στο 56', όταν ο Εμπαπέ δοκίμασε ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Σέλβικ, σε μία προσπάθεια που ξεσήκωσε τους φιλάθλους.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι «τρικολόρ» απείλησαν ξανά από στατική φάση. Ο Ολίσε εκτέλεσε με ιδανικό τρόπο ένα φάουλ, βρίσκοντας τον Λακρουά μέσα στην περιοχή, όμως ο Γάλλος αμυντικός δεν κατάφερε να δώσει σωστή κατεύθυνση στην κεφαλιά του και η μπάλα κατέληξε εκτός στόχου.

Η Νορβηγία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 72' άγγιξε το δεύτερο γκολ. Οι Σκανδιναβοί έφυγαν υποδειγματικά στην αντεπίθεση, με τον Μπομπ να βρίσκεται απέναντι από τον Μενιάν, όμως ο τερματοφύλακας της Γαλλίας πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία επέμβαση, διατηρώντας το 3-1.

Στο 90+4' ο Ντουέ με υπέροχη κεφαλιά από τη σέντρα του Μπαρκολά έγραψε το τελικό 4-1 γράφοντας και αυτός το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

MVP: Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, οδηγώντας τη Γαλλία στη νίκη με μια εκπληκτική εμφάνιση. Πέτυχε χατ-τρικ, δημιουργώντας συνεχώς ρήγματα στην άμυνα της Νορβηγίας με την ταχύτητα, την τεχνική και την εκτελεστική του δεινότητα. Ο φόβος και ο τρόμος ολόκληρης της Νορβηγίας.

Οι 11άδες της αναμέτρησης:

Νορβηγία: Σέλβικ, Όρσνες, Φάλτσενερ (66' Λανγκάς), Όστιγκαρντ, Μπιόρκαν (46' Πέντερσεν), Μπεργκ, Άσγκααρντ, Θόρστβεντ (46' Θόρσμπι), Μπομπ (83' Χάουγκε), Σέλντερουπ (83' Νούσα), Λάρσεν

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ (87' Μάλο Γκουστό), Ουπαμεκανό (76' Κονατέ), Λακρουά, Ερναντές, Τσουαμενί, Κονέ, Ντεμπελέ (65' Μπαρκολά), Ολίσε (65' Τσερκί), Ντουέ, Μπαπέ (87' Ματετά)

Το πρόγραμμα του 9ου ομίλου:

1η αγωνιστική

16 Ιουνίου

Γαλλία-Σενεγάλη 3-1

(66', 90'+6' Εμπαπέ, 82' Μπαρκολά - 90+5' Εμπάιγ)

17 Ιουνίου

Ιράκ-Νορβηγία 1-4

(39' Χουσεΐν - 29', 43' Χάαλαντ, 76' Όστιγκαρντ, 90'+6' Τόρστβεντ)

2η αγωνιστική

23 Ιουνίου

Γαλλία-Ιράκ 3-0

(14', 54' Εμπαπέ, 66' Ολίσε)

03:00 Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2

(43' Πέντερσεν, 48', 58' Χάαλαντ - 53', 90+3' Σαρ)

3η αγωνιστική

26 Ιουνίου

Νορβηγία-Γαλλία 1-3

Σενεγάλη-Ιράκ 5-0

Η βαθμολογία:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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